Соціальні правила допомагають працювати в команді ефективніше: при цьому стирається особистість

Дослідження показують, що соціальні тварини пом'якшують свою особистість, коли працюють у команді, і це дозволяє їм діяти результативніше.

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Певні риси особистості, такі як сором'язливість, наприклад, здатні заважати досягати поставленої мети. Однак нове дослідження показує, що при командній роботі це може бути зовсім не так, пише The Guardian.

У новому дослідженні група вчених із Брістольського університету вивчила поведінку колюшок окремо і в групах та виявила дивовижні здібності. Виявилося, що коли тварини пом'якшують свою особистість через соціальні правила, вони здатні підвищити ефективність цілої групи для виконання окремих ризикованих місій, наприклад пошуку їжі.

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За словами провідного автора дослідження, доктора Шона Рендса, вони з колегами використовували комп'ютерні моделі, а потім зіставили результати зі спостереженнями за поведінкою тварин.

Вчені зазначають, що вони спостерігали цю поведінку, коли змішували косяки колюшок, що мають абсолютно різні характери. Виявилося, що дуже сміливі і вкрай сором'язливі особистості схильні пригнічувати те, що вони зазвичай роблять, коли перебувають у змішаній зграї.

Під час дослідження вчені побудували комп'ютерну модель, яка дала змогу вивчити вплив соціальних умовностей і особистостей соціальних тварин на переміщення особин усередині групи. В основі моделі лежав сценарій, у якому група риб перебувала в "безпечному домі", проте їм необхідно було вирушити до місця видобутку їжі, яке розташовувалося на певній відстані.

Результати дослідження показують, що коли риби були розділені, не існувало жодних умовностей — по суті, колюшки рухалися винятково виходячи зі звичок їхньої особистості. Фактично, те, як швидко вони залишали "притулок" і добиралися до місця годування, залежало лише від того, наскільки вони були сміливими або сором'язливими.

Однак коли вчені додавали змінну соціальних умовностей усе змінювалося — колюшки орієнтувалися на поведінку одне одного та коригували свої рухи. Простими словами, вплив особистості зменшувався і команда добувала їжу більш ефективно, ніж коли риби поводилися незалежно.

За словами Рендса, вони виявили, що група колюшок перебувала в "притулку" довше, ніж окремо, проте косяку риб, коли вони залишали "дім", вдавалося дістатися до місця годування набагато швидше. Крім того, дослідники звернули увагу, що подібна соціальна поведінка також знижує ризик нападу хижаків, що робить "вилазку" безпечнішою.

На закінчення дослідники припустили, що для багатьох соціальних тварин приналежність до групи може давати величезні переваги, які здатні перевершити вплив особистості. По суті, соціальним тваринам необхідно лише підлаштуватися під те, що робить група, тому, що, фактично, це найкраще, що ви можете зробити, незалежно від того, якою особистістю ви є.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що сумчасті мільйони років приховували своє соціальне життя.