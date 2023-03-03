Знайди себе. Вчені склали профілі людей за тим, як вони користуються гіфками

З часом використання GIF стає все поширенішим, навіть серед старших поколінь. Адже вони ефективно передають гумор, дозволяють користувачам самовиражатися і підтримувати стосунки.

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Коли ви отримуєте повідомлення від близької людини, чи спішите знайти ту відповідну ідеальну гіфку для відповіді? Насправді це може мати набагато більше значення, ніж можна собі уявити. Про це пише Phys.org.

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Професор комунікацій Скотт Черч вважає, що розуміння GIF і те, як ми їх використовуємо, може допомогти нам краще пізнати себе і те, як ми спілкуємося в соціальних мережах та інформаційному просторі загалом.

Результати дослідження, яке Черч провів разом з командою співавторів з BYU, показали, що користувачі GIF-файлів діляться на три категорії: GIF-ентузіасти, GIF-шукачі та GIF-відсилки.

GIF-ентузіасти

Ентузіасти добре розуміються на інтернет-культурі та знають GIF-файли і використовують їх, щоб розсмішити інших. Вони вважають, що GIF — важливий спосіб самовираження і часто люблять вражати інших своїми знаннями та обізнаністю, пов'язаних із гіфками.

Ентузіастам подобаються емоції, які GIF-файли дозволяють виражати через текст. Також, на їхню думку, гіфки є багатшою формою медіа, ніж емодзі або картинки. Їх здебільшого мотивує комунікативний потенціал GIF-файлів, і це походить від зосередження на соціальних перевагах надсилання таких типів.

Один з ентузіастів сказав: "Мені дуже не подобається, що я не можу виражати мову свого тіла тестовими повідомленнями. Через це ми губимо занадто велику частину нашого спілкування. Однак GIF-файли допомагають відновити втрачене".

Зазвичай ентузіасти чудово розбираються в обізнані в інтернет-культурі і часто хочуть, щоб їх таким і вважали. Емодзі зі свого боку можуть здаватися застарілими, а ще їх надто багато використовують. Щоб уникнути такого поширення та втрати унікальності, ентузіасти створюють свої власні гіфки, також відслідковують, які з них набирають більшої популярності або ж стають актуальними на той чи інший період.

GIF-шукачі

Для шукачів насамперед важливі "азарт" та "полювання" — пошук тієї ідеальної гіфки. Оскільки ми потрапляємо в унікальні ситуації, які навряд чи колись повторяться, вони відповідно намагаються підібрати щось, що найкраще і найточніше відповідатиме їхній відповіді чи реакції.

Один із шукачів поділився: "Друг щось зробить, а потім я знайду гіфку, яка покаже, що він зробив".

Окрім цього, для шукачів гіфки — це жартівлива та невимушена форма спілкування. Зазвичай вони уникають їхнього використання, коли це стосується серйозних та важливих питань.

Шукачі часто люблять прокручувати сторінки, щоб знайти ідеальну гіфку, розглядаючи це як виклик. Однак іноді це може призвести до появи маловідомих GIF, які ідеально доповнюють ситуацію.

GIF-відсилки

Для цієї групи людей здебільшого важлива попкультура, і вони не дуже люблять шукати GIF-файли. Однак найчастіше вони використовують гіфки, як перехресний вогонь — у відповідь на гіфки, які їм надіслали. Зазвичай такі файли є певними відсилками на телешоу або популярний мем, тобто мають спільний інтерес для співрозмовників.

Один з GIF-відсилок розповів: "Мені подобається попкультура… це щось на кшталт внутрішнього жарту".

Інший же ділиться: "Якщо є хтось, хто любить використовувати GIF-файли, я намагаюся відповідати йому взаємністю… щоб відповідати його стилю".

Такі користувачі часто обирають GIF-файли, характерні для певної теми чи фандому, адже це водночас зберігає час на пошук гіфок, а також потенційно дає їм можливість налагодити зв'язок зі своєю аудиторією. Окрім цього, вони часто надсилають гіфки через соціальні забов'язання, вважаючи, що кумедні файли, пов'язані з телешоу чи грою, звеселять їхніх друзів та піднімуть їм настрій.

До того ж вони іноді використовують гіфки, щоб уникнути незручностей.

Буває так, що люди розповідають про незручні речі. І ти ж не хочеш відповідати їм, однак мусиш це зробити. Тут і допомагають гіфки, адже вони — кумедний, напівсаркастичний спосіб відповісти у такому випадку. А зі свого боку може врятувати ситуацію.

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