Помогли 75 процентам опрошенных: ученые выяснили, насколько эффективны препараты от депрессии

Современный мир, полный стресса и резких изменений, оказывает тяжелое влияние на нашу психику. Недавно ученые решили точно узнать, насколько эффективным оказалось ее лечение у тех, кто решил прибегнуть к медицинским препаратам.

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В сфере лечения психических заболеваний понимание эффективности лекарственных препаратов имеет первостепенное значение. Недавнее исследование Института психиатрии, психологии и нейронаук (IoPPN) при Королевском колледже Лондона пролило свет на реальную эффективность селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), часто назначаемого класса антидепрессантов, пишет King’s College London.

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В исследовании, опубликованном в журнале Psychological Medicine, были проанализированы данные из Биобанка Великобритании, включающие ответы 19 516 человек, которые принимали СИОЗС, такие как циталопрам, флуоксетин, пароксетин или сертралин, в течение не менее двух недель. Участников спрашивали, помогают ли эти препараты "чувствовать себя лучше", варианты ответов варьировались от "да, хотя бы немного" до "нет". По итогам анкетирования, 74,9% опрошенных ответили, что СИОЗС были полезны, в то время как 18,8% не нашли их полезными.

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Перестраивают наш мозг: врачи рассказали об особенностях работы антидепрессантов

В исследовании также рассматривались факторы, влияющие на это восприятие. Выяснилось, что пожилой возраст, мужской пол, более низкий доход семьи, употребление алкоголя или запрещенных препаратов связаны с более высокой вероятностью восприятия СИОЗС как неэффективных. Кроме того, люди, чьи депрессивные эпизоды длились более двух лет, или те, кто имел более высокую генетическую предрасположенность к депрессии, реже отмечали положительный эффект от этих лекарств.

Это исследование подчеркивает важность оценки эффективности лечения по отзывам пациентов для его своевременного корректирования. Доктор Мишель Камп, первый автор исследования, подчеркнула, что, хотя клинические испытания часто фокусируются на оценках врачей, мнение пациентов дает ценную информацию о том, как антидепрессанты действуют на человека в повседневных условиях.

На этот счет уже давно появились различные точки зрения в научном сообществе. Например, профессор Джоанна Монкрифф из Университетского колледжа Лондона бросила вызов традиционному пониманию антидепрессантов. В своей работе, опубликованной в 2022 году в журнале Molecular Psychiatry, она утверждала, что не существует конкретных доказательств, связывающих низкий уровень серотонина с депрессией, и ставила под сомнение фундаментальную основу для назначения СИОЗС.

Монкрифф выступает за альтернативные методы лечения, такие как психотерапия и изменение образа жизни, подчеркивая необходимость целостного подхода к психическому здоровью, не опирающегося на одни лишь медикаменты.

Эти противоположные точки зрения подчеркивают сложность лечения депрессии и необходимость индивидуального подхода. В то время как многие люди находят облегчение с помощью СИОЗС, другим могут потребоваться другие стратегии. Продолжающиеся исследования и открытый диалог между пациентами и медицинскими работниками имеют решающее значение для принятия решений о лечении.

Явным примером влияния лекарств на нас является значительный рост потребления антидепрессантов за последние годы. Только в Англии еще в 2023 году эти препараты были назначены 8,7 миллионам человек, что было на 16% больше, чем за предыдущие пять лет. Эта тенденция подчеркивает важность понимания как преимуществ, так и недостатков такого лечения.

Хотя СИОЗС показали свою эффективность для значительной части опрошенных пользователей, индивидуальный опыт всегда будет варьироваться. Признание различных факторов, влияющих на результаты лечения, может привести к разработке более индивидуальных и эффективных подходов к лечению сложных психологических проблем, включая депрессию.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.