Почему все идет не по плану: ученые выяснили основную причину осложнений при бариатрии

Бариатрическая операция порой является единственным способом для людей, страдающих от болезней и осложнений, связанных с едой и пищеварительной системой. Однако периодически проблем от нее больше чем пользы и ученые узнали почему так происходит.

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Постпрандиальная гипогликемия, значительное осложнение после бариатрической операции, поражает до 30% пациентов. В отличие от обычной гипогликемии, вызванной отсутствием пищи, это состояние возникает после приема пищи, проявляясь такими симптомами, как потливость, дрожь, слабость и спутанность сознания. И недавно ученые обнаружили одну из основных причин ее проявления, что может облегчить жизнь десятков тысяч людей, решившихся на операцию, пишет Medical Xpress.

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Исследователи из Гарвардского университета под руководством Рафаэля Ферраз-Банница выявили критическую роль серотонина в этом состоянии. Их результаты, опубликованные в журнале Journal of Clinical Investigation, могут открыть путь к новым методам лечения. В исследовании изучалась двойная роль серотонина в регуляции настроения и стимуляции гормонов, в частности инсулина и GLP-1. Исследователи отметили, что у постящихся людей с постбариатрической гипогликемией наблюдался необычно низкий уровень серотонина, который значительно повышался после еды, что контрастировало с картиной у бессимптомных или людей, не прошедших операцию.

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Эта аномальная активность серотонина, по-видимому, стимулирует чрезмерный выброс инсулина и GLP-1, что приводит к резкому снижению уровня сахара в крови, считают авторы. Используя образцы крови 31 человека, разделенных на три группы — с гипогликемией, без симптомов после операции и контрольную группу, ученые проанализировали 189 метаболитов. Пятикратное увеличение серотонина после приема пищи у пациентов, перенесших операцию, подчеркнуло разительную разницу.

Дополнительные метаболические нарушения включали снижение уровня аминокислот (например, триптофана) и повышенное содержание желчных кислот и кетонов во время голодания. Для подтверждения роли серотонина команда провела эксперименты на мышах. Введение серотонина вызывало гипогликемию за счет повышения секреции инсулина и GLP-1. Тестирование с кетансерином, антагонистом рецептора серотонина 2, успешно смягчало гипогликемические эпизоды, что указывает на потенциальный терапевтический путь лечения, отметили исследователи.

Будущие работы ученых будут направлены на подтверждение этих результатов в клинических испытаниях. Несмотря на достигнутые успехи, остаются вопросы о точных механизмах, изменяющих уровень серотонина в кишечнике, где вырабатывается 90% гормона. Команда предполагает, что определенную роль может играть кишечная микробиота или изменения в составе желчных кислот. При этом регуляторные эффекты серотонина на метаболические гормоны имеют последствия не только для постбариатрических осложнений. Аналоги GLP-1, широко используемые для лечения диабета и ожирения, подчеркивают важность понимания взаимодействия гормонов при самых разных метаболических заболеваниях.

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