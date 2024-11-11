Удалили желание есть больше: ученые обнаружили новый метод лечения переедания

Многие люди испытывают серьезные проблемы с перееданием, что вывело ожирение в угрозу мирового масштаба. В поисках метода борьбы с ним ученые открыли необычный способ влияния на наш мозг через нашу печень, лишающий нас этого вредного желания.

Исследование ученых обнаружило важную роль печеночного блуждающего афферентного нерва (ПБАН) в связывании сигналов печени с мозговой регуляцией циркадного пищевого поведения. Исследователи обнаружили, что удаление ПБАН у мышей привело к коррекции режима потребления пищи и снижению набора веса, связанного с диетой с высоким содержанием жиров, что делает ПБАН перспективной мишенью для потенциальных методов борьбы с ожирением, пишет News Medical.

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Циркадные ритмы регулируют 24-часовой цикл физических и метаболических функций организма, традиционно совпадающий со светлыми и темными периодами суток. Нарушение этих ритмов, часто вызванное такими факторами, как нерегулярный сон или сменная работа, может привести к рассогласованию систем органов с главными циркадными часами мозга, расположенными в супрахиазматическом ядре (СХЯ), говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

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Благодаря синхронизации с СХЯ периферические часы организма, в том числе в печени, координируют метаболические процессы для поддержания энергетического баланса. В каждой клетке организма есть гены хронометража, которые синхронизируют активность с СХЯ. В печени эта синхронизация необходима для стабилизации метаболических функций, в частности, ритмов потребления пищи. Исследования показали, что десинхрония между печенью и мозгом повышает риск развития метаболических нарушений, таких как ожирение и диабет.

Несмотря на эти знания, конкретные пути связи между печенью и мозгом и их влияние на пищевое поведение оставались неясными, что и послужило мотивом для проведения этого исследования. В своем исследовании ученые нацелились на рецепторы REV-ERBα и REV-ERBβ в печени, которые играют центральную роль в циркадной регуляции метаболизма, удалив их у мышей. Это удаление нарушило нормальный режим питания, заставив мышей потреблять больше пищи в дневное время, что привело к значительному увеличению веса. Удаление ПБАН у этих мышей обратило эффект вспять, снизив потребление пищи и увеличение веса.

Эти результаты отчетливо выделили роль ПБАН в контроле циркадных ритмов, обусловленных пищей, и заставили ученых предположить, что прерывание передачи сигнала ПБАН может предложить терапевтический потенциал в области лечения расстройств пищевого поведения. В то время как данное исследование продемонстрировало снижение веса после удаления ПБАН, другие исследования показывают, что активация определенных путей кишечник-мозг может также способствовать снижению веса, что показывает всю сложную роль взаимодействия кишечника и мозга в нашем метаболическом здоровье, заявили авторы.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.