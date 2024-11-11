Видалили бажання їсти більше: вчені виявили новий метод лікування переїдання

Багато людей відчувають серйозні проблеми з переїданням, що вивело ожиріння в загрозу світового масштабу. У пошуках методу боротьби з ним вчені відкрили незвичайний спосіб впливу на наш мозок через нашу печінку, що позбавляє нас цього шкідливого бажання.

Дослідження вчених виявило важливу роль печінкового блукаючого аферентного нерва (ПБАН) у зв'язуванні сигналів печінки з мозковою регуляцією циркадної харчової поведінки. Дослідники виявили, що видалення ПБАН у мишей призвело до корекції режиму споживання їжі та зниження набору ваги, пов'язаного з дієтою з високим вмістом жирів, що робить ПБАН перспективною мішенню для потенційних методів боротьби з ожирінням, пише News Medical.

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Циркадні ритми регулюють 24-годинний цикл фізичних і метаболічних функцій організму, що традиційно збігається зі світлими і темними періодами доби. Порушення цих ритмів, часто спричинене такими факторами, як нерегулярний сон або змінна робота, може призвести до неузгодженості систем органів із головним циркадним годинником мозку, розташованим у супрахіазматичному ядрі (СХЯ), ідеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science.

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Завдяки синхронізації з СХЯ периферичний годинник організму, зокрема в печінці, координує метаболічні процеси для підтримання енергетичного балансу. У кожній клітині організму є гени хронометражу, які синхронізують активність із СХЯ. У печінці ця синхронізація необхідна для стабілізації метаболічних функцій, зокрема, ритмів споживання їжі. Дослідження показали, що десинхронія між печінкою та мозком підвищує ризик розвитку метаболічних порушень, таких як ожиріння та діабет.

Незважаючи на ці знання, конкретні шляхи зв'язку між печінкою і мозком та їхній вплив на харчову поведінку залишалися незрозумілими, що і послужило мотивом для проведення цього дослідження. У своєму дослідженні вчені націлилися на рецептори REV-ERBα і REV-ERBβ у печінці, які відіграють центральну роль у циркадній регуляції метаболізму, видаливши їх у мишей. Це видалення порушило нормальний режим харчування, змусивши мишей споживати більше їжі в денний час, що призвело до значного збільшення ваги. Видалення ПБАН у цих мишей повернуло ефект назад, знизивши споживання їжі та збільшення ваги.

Ці результати чітко виокремили роль ПБАН у контролі циркадних ритмів, зумовлених їжею, і змусили вчених припустити, що переривання передавання сигналу ПБАН може запропонувати терапевтичний потенціал у сфері лікування розладів харчової поведінки. У той час як дане дослідження продемонструвало зниження ваги після видалення ПБАН, інші дослідження показують, що активація певних шляхів кишківник-мозок може також сприяти зниженню ваги, що показує всю складну роль взаємодії кишківника і мозку в нашому метаболічному здоров'ї, заявили автори.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.