Ацтекський свисток смерті справді робить щось із мозком: у чому суть

Дослідники вирішили перевірити, чи може древній інструмент ацтеків звести людину з розуму.

Нове дослідження показало, що ацтекський сувій смерті дійсно може впливати на мозок людини, пише Ancient Origins.

Ацтекські свистки смерті являють собою невеликі духові інструменти, які мають форму черепа. Їх знаходять всередині могил ацтеків, принесених у жертву богам, а також в інших похованнях. Свистки видають нав'язливий і моторошний звук, який іноді нагадує людський крик.

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Група дослідників із Університету Цюріха, яка спеціалізується на когнітивній та афективній нейронауці, вирішила вивчити ацтекські свистки. Вчені хотіли дізнатися, як людський мозок реагуватиме на моторошний і потойбічний звук свистка.

У межах дослідження було набрано добровольців, яких попросили послухати звуки свистків, поки вчені фіксували їхню мозкову активність. Результати засвідчили, що звук інструменту справді впливав на мозок.

"Звуки свистка здебільшого сприймалися як відразливі та страшні. Вони привертали розумову увагу, афективно імітуючи інші відразливі звуки, які можна зустріти в природі", — йдеться в дослідженні.

Під час свисту в добровольців фіксувалося посилення активності слухових ділянок мозку. Моніторинг мозкових хвиль показав, що слухову кору було приведено в стан підвищеної готовності. Це означає, що мозок сприймав звуки свистків як загрозливі.

"Свистки у вигляді черепів є унікальними інструментами зі специфічним психоактивним впливом на слухачів і ацтеки могли отримувати вигоду з моторошних, схожих на крик звуків", — наголошується в дослідженні.

Іншими словами, експеримент показав, що звук свистків смерті міг викликати різко негативні реакції у людей, і розумно припустити, що ацтеки знайшли цьому застосування.

Уперше ацтекський свисток було знайдено в Мехіко 1999 року в могилі 20-річного чоловіка, якого принесли в жертву. Відтоді археологи знайшли безліч інших подібних свистків у могилах, датованих 1250-1521 роками. Найчастіше ці артефакти зустрічалися в могилах людей, принесених у жертву.

Свисток смерті в ацтекському похованні Фото: vaccine-1

Спочатку вчені припускали, що ацтекські воїни використовували свистки смерті, щоб залякати противника. Але у цієї теорії немає жодних фактичних доказів. Автори нового дослідження припускають, що свистки використовували з церемоніальною метою, оскільки найчастіше опинялися в похованнях ацтеків, принесених у жертву богам.

Нагадаємо, вчені з'ясували, на що пішли ацтеки, щоб задобрити божество дощу. Дослідники нарешті дізналися, чому в храмі Темпло-Майор опинилися дитячі останки. Виявилося, що час їхньої смерті збігся із сильною посухою, що свідчить про масове жертвопринесення.