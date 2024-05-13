Вес растет, прогулы копятся: ученые заявили, что люди с ожирением рискуют потерей работы

Основываясь на результатах нового исследования, ученые призвали страны активнее бороться с ожирением населения. По их словам, речь идет уже не только об индивидуальном здоровье, а о будущем стран и компаний.

Related video

Исследователи из Вены обнародовали результаты нового исследования, в котором приняли участие более 122 000 человек по всей Европе, и которое указывает на прямую зависимость между ожирением и увеличением количества прогулов на работе. Это исследование, представленное на конференции по ожирению в Италии и поддержанное компанией Novo Nordisk — фармацевтическим гигантом, известным своими препаратами для снижения веса, осветило острую необходимость в эффективных стратегиях общественного здравоохранения по борьбе с ожирением, влияющим не только на индивидуальное здоровье, но и на продуктивность компаний, пишет BBC.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование охватило несколько стран, включая Испанию, Италию и Данию, хотя данные из Великобритании, Франции, Ирландии, Мальты и Исландии не были включены из-за ограниченности имеющихся отчетов. Несмотря на это, общая тенденция была очевидна для ученых: люди с ожирением были склонны пропускать гораздо больше работы из-за проблем со здоровьем по сравнению со своими сверстниками с нормальным весом, причем количество прогулов увеличивается вместе с тяжестью ожирения, заявили ученые на конференции.

Важно

Медленно убивает наш мозг: ожирение связали с развитием болезни Альцгеймера

Доктор Томас Чипионка, ведущий исследователь из Института перспективных исследований в Вене, выделил двойную нагрузку бремени для медицинских и экономических систем, являющегося последствием ожирения людей. Он призвал политиков серьезно отнестись к этим выводам и реализовать стратегии, направленные на снижение уровня ожирения среди населения, особенно учитывая современные тенденции по набору веса и детского ожирения.

Это исследование, результаты которого еще не опубликованы в рецензируемом журнале, особенно актуально в связи с тем, что в разных странах, в частности, с высоким уровнем жизни, где длительные заболевания являются одним из основных факторов нехватки рабочей силы, продолжает расти обеспокоенность по поводу будущего дефицита работников. Стресс, продолжающееся воздействие вируса COVID-19 и экономическое давление являются дополнительными проблемами, но связь между ожирением и значительными проблемами со здоровьем, такими как диабет 2 типа, высокое кровяное давление и повышенный риск различных заболеваний, выливающиеся в более низкую продуктивность на рабочем месте, рисуют не самую благоприятную картину.

Борьба с ожирением может улучшить не только здоровье отдельных людей, но и общее экономическое состояние компаний и даже стран, что говорит о том, что борьба с ожирением — это не только медицинский приоритет, но и общественная необходимость с точки зрения экономического роста. Данное исследование служит важнейшим напоминанием о практической и финансовой пользе, которую может принести борьба с ожирением, призывая к применению научно обоснованного подхода к разработке политики его сдерживания.

Ранее Фокус писал о том, что наука опровергла полезность диеты по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.