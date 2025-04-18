Ванга предсказала "катастрофу", которую вызовет Трамп в 2025 году, — СМИ

Болгарская ясновидящая Ванга при своей жизни предсказала "серьезную катастрофу", которую повлечет президент США Дональд Трамп.

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Ее прогноз упомянуло издание Mirror.

Отмечается, что якобы провидица предсказала события 2025 года и сделала правильные экономические прогнозы. Она спрогнозировала, что в этом году мир пострадает от "всемирной экономической катастрофы". Это связывают с введением Дональдом Трампом торговых пошлин в отношении многих стран.

Как пишет издание, после того, как американский президент ввел пошлины на товары и услуги, импортируемые из-за рубежа, фондовый рынок стал чрезвычайно нестабильным. Трамп утверждает, что сделал это, чтобы защитить американскую промышленность, но после объявления пошлин глобальные рынки вспыхнули, и многие волнуются, что это может привести к глобальной рецессии.

Также болгарская ясновидящая предсказала, что в этом году должны произойти разрушительные землетрясения. В марте 2025 года от землетрясения в Мьянме и Таиланде погибло более 5 тысяч человек. Также страна Тонга в Океании пострадала от землетрясения магнитудой 7,1.

Напомним, что ранее искусственный интеллект проанализировал возможные навыки и умения легендарных предсказателей Бабы Ванги и Нострадамуса. Способность болгарской ясновидящей "видеть" без зрения может стать преимуществом на ринге, считает Google Gemini.