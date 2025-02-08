Баба Ванга против Нострадамуса: ИИ предположил, кто из них победит в боксерском поединке (фото)

Искусственный интеллект проанализировал возможные навыки и умения легендарных предсказателей Бабы Ванги и Нострадамуса. Способность болгарской ясновидящей "видеть" без зрения может стать преимуществом на ринге, считает Google Gemini.

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Искусственный интеллект Google Gemini спрогнозировал, баба Ванга или Нострадамус победит в гипотетическом боксерском поединке на ринге. Об этом пишет таблоид Daily Star, журналисты которого задали боту такой необычный вопрос.

ИИ отметил, что поединок между этими экстрасенсами, вероятно, будет странным и непредсказуемым событием, для начала отметив все сильные и слабые стороны противников.

Баба Ванга

Так выглядела бы баба Ванга в боксерских перчатках по версии ИИ Grok Фото: x.com/i/grok

Ванга обладала выдающимися экстрасенсорными способностями, включая предвидение.

В боксерском поединке это может означать сверхъестественную способность предугадывать движения противника, уклоняться от ударов до их нанесения и наносить удары с удивительной точностью.

Ее слепота может быть даже преимуществом, поскольку она не будет отвлекаться на визуальные подсказки, полагаясь исключительно на свои другие чувства и психическую интуицию.

Но Баба Ванга, как заметил ИИ, не славилась своей физической силой или ловкостью. Даже на пике своей формы она, скорее всего, была бы уязвима для хорошо нанесенного удара, а ее незрячесть могла быть использована опытным противником.

Нострадамус

Нострадамус был образованным человеком, обладавшим познаниями в медицине и астрологии.

Это может дать ему преимущество в понимании анатомии человека и прогнозировании поведения противника на основе его движений и тонких сигналов.

Он также мог использовать свои знания трав и зелий для создания бальзамов, которые могли бы повысить его выносливость и устойчивость.

Но, как и Баба Ванга, Нострадамус не был известен своими физическими способностями. Его сосредоточенность на интеллектуальных занятиях могла оставить его неподготовленным к грубой физической силе боксерского поединка. Его зависимость от предсказаний также могла быть недостатком, поскольку он мог слишком много обдумывать свои движения, оставляя себя открытым для атак.

Поединок Ванги против Нострадамуса

В ожидании встречи этих двух легендарных личностей на трибунах воцарилась удивительная тишина, комментирует гипотетический бой Google Gemini.

Баба Ванга, по-видимому, не обеспокоенная своей слепотой, двигается с почти сверхъестественной грацией, ее кулаки рассекают воздух с удивительной скоростью.

Тем временем Нострадамус осторожно ходит вокруг нее, его взгляд мечется, пытаясь разгадать ее следующий шаг.

Бой, скорее всего, будет странным и непредсказуемым, с моментами интенсивных действий, перемежающимися периодами тихого размышления, когда каждый экстрасенс пытается предугадать стратегию другого, считает ИИ.

Сверхъестественная способность Ванги уклоняться от ударов могла бы расстроить Нострадамуса, в то время как ее расчетливые атаки могли бы найти свою цель в слепом мистике.

Кто победит?

Искусственный интеллект затруднился прямо ответить на этот вопрос. По его мнению, в физическом поединке Нострадамус мог бы иметь небольшое преимущество из-за своей способности видеть, однако экстрасенсорные способности бабы Ванги могли бы уравнять шансы, позволяя ей предвидеть и противостоять его действиям.

Представьте, предлагает ИИ, как баба Ванга уклоняется от ударов, казалось бы, еще до того, как они были нанесены, нанося контрудары с невероятной точностью. А Нострадамус, с его знаниями астрологии и человеческой природы, может попытаться использовать свой интеллект, чтобы перехитрить Вангу, предсказав ее возможности. Также, чтобы повысить свою выносливость, он мог использовать некоторые травяные средства.

Это будет напряженный и захватывающий поединок, считает ИИ, настоящая битва умов и, (возможно) немного магии, а результат, скорее всего, будет зависеть от сочетания физической силы, психической интуиции и немного удачи.

Однако учитывая ограничения физической формы обоих противников и непредсказуемость боксерского поединка, ИИ дал преимущество Ванге. Ее способность "видеть" без зрения, предугадывать действия противника до того, как они произойдут, может стать мощным преимуществом на ринге, считает Google Gemini.

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