Баба Ванга проти Нострадамуса: ШІ припустив, хто з них переможе в боксерському поєдинку (фото)

Штучний інтелект проаналізував можливі навички та вміння легендарних провісників Баби Ванги та Нострадамуса. Здатність болгарської ясновидиці "бачити" без зору може стати перевагою на рингу, вважає Google Gemini.

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Штучний інтелект Google Gemini спрогнозував, баба Ванга чи Нострадамус переможе в гіпотетичному боксерському поєдинку на рингу. Про це пише таблоїд Daily Star, журналісти якого поставили боту таке незвичайне запитання.

ШІ зазначив, що поєдинок між цими екстрасенсами, ймовірно, буде дивною і непередбачуваною подією, для початку зазначивши всі сильні та слабкі сторони супротивників.

Баба Ванга

Такий вигляд мала б баба Ванга в боксерських рукавичках за версією ШІ Grok Фото: x.com/i/grok

Ванга мала видатні екстрасенсорні здібності, включно з передбаченням.

У боксерському поєдинку це може означати надприродну здатність передбачати рухи супротивника, ухилятися від ударів до їхнього нанесення і наносити удари з дивовижною точністю.

Її сліпота може бути навіть перевагою, оскільки вона не відволікатиметься на візуальні підказки, покладаючись винятково на свої інші відчуття та психічну інтуїцію.

Але Баба Ванга, як помітив ШІ, не славилася своєю фізичною силою чи спритністю. Навіть на піку своєї форми вона, найімовірніше, була б уразлива для добре завданого удару, а її незрячість міг використати досвідчений супротивник.

Нострадамус

Нострадамус був освіченою людиною, яка володіла знаннями в медицині та астрології.

Це може дати йому перевагу в розумінні анатомії людини і прогнозуванні поведінки супротивника на основі його рухів і тонких сигналів.

Він також міг використовувати свої знання трав і зілля для створення бальзамів, які могли б підвищити його витривалість і стійкість.

Але, як і Баба Ванга, Нострадамус не був відомий своїми фізичними здібностями. Його зосередженість на інтелектуальних заняттях могла залишити його непідготовленим до грубої фізичної сили боксерського поєдинку. Його залежність від передбачень також могла бути недоліком, оскільки він міг занадто багато обмірковувати свої рухи, залишаючи себе відкритим для атак.

Поєдинок Ванги проти Нострадамуса

В очікуванні зустрічі цих двох легендарних особистостей на трибунах запанувала дивовижна тиша, коментує гіпотетичний бій Google Gemini.

Баба Ванга, мабуть, не стурбована своєю сліпотою, рухається з майже надприродною грацією, її кулаки розсікають повітря з дивовижною швидкістю.

Тим часом Нострадамус обережно ходить навколо неї, його погляд метається, намагаючись розгадати її наступний крок.

Бій, найімовірніше, буде дивним і непередбачуваним, з моментами інтенсивних дій, що перемежовуються періодами тихих роздумів, коли кожен екстрасенс намагається передбачити стратегію іншого, вважає ШІ.

Надприродна здатність Ванги ухилятися від ударів могла б засмутити Нострадамуса, в той час як її обачливі атаки могли б знайти свою мету в сліпому містику.

Хто переможе?

Баба Ванга та Нострадамус на рингу Фото: x.com/i/grok

Штучний інтелект не зміг прямо відповісти на це запитання. На його думку, у фізичному поєдинку Нострадамус міг би мати невелику перевагу через свою здатність бачити, однак екстрасенсорні здібності баби Ванги могли б зрівняти шанси, даючи їй змогу передбачати і протистояти його діям.

Уявіть, пропонує ШІ, як баба Ванга, що ухиляється від ударів, здавалося б, ще до того, як їх було завдано, завдаючи контрудари з неймовірною точністю. А Нострадамус, з його знаннями астрології та людської природи, може спробувати використати свій інтелект, щоб перехитрити Вангу, передбачивши її можливості. Також, щоб підвищити свою витривалість, він міг використовувати деякі трав'яні засоби.

Це буде напружений і захопливий поєдинок, вважає ШІ, справжня битва умів і, (можливо) трохи магії, а результат, найімовірніше, буде залежати від поєднання фізичної сили, психічної інтуїції та трохи удачі.

Однак з огляду на обмеження фізичної форми обох супротивників і непередбачуваність боксерського поєдинку, ШІ дав перевагу Ванзі. Її здатність "бачити" без зору, передбачати дії противника до того, як вони відбудуться, може стати потужною перевагою на рингу, вважає Google Gemini.

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