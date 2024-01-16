Искусственный интеллект научился имитировать почерк человека, — Bloomberg

Как утверждают создатели новой технологии ИИ, потенциал функции по имитации почерка человека огромен — от расшифровки почерка врачей до создания персонализированной рекламы.

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Ученые Университета искусственного интеллекта им. Мохамеда бен Заида (MBZUAI) в Абу-Даби (ОАЭ) утверждают, что искусственный интеллект научился убедительно имитировать стиль и почерк конкретного человека. Об этом 16 января пишет Bloomberg.

При этом исследователи, которые сами создали технологию, помогающую имитировать чей-то почерк, в то же время озабочены по поводу того, что теперь необходимо разработать инструменты для борьбы с подделками и значительно повысить осведомленность общественности о новых функциях искусственного интеллекта (ИИ).

Несмотря на беспокойство, изобретатели заявили, что планируют применить свои исследования в реальных программах уже в ближайшие месяцы.

"Потенциал этой разработки огромен: от расшифровки почерка врачей до создания персонализированной рекламы", — подчеркнул Рао Мухаммад Анвер, доцент кафедры компьютерного зрения в MBZUAI.

Эту технологию также можно применять для генерации большого количества синтетических данных, чтобы улучшить то, как другие модели ИИ обрабатывают рукописный текст.

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Какая модель используется в этой функции

Для разработки этой технологии исследователи использовали трансформаторную модель — тип нейронной сети, разработанный для изучения контекста и значений последовательных данных. Хотя они пока не выпустили эту модель ИИ на рынок, однако, как утверждает агентство, разработка является большим шагом вперед в технологиях. Однако, как считают эксперты Bloomberg, как и в случае с другими инструментами искусственного интеллекта, неясно, перевесят ли преимущества вред.

"Разработанный метод может помочь раненым писать, не беря в руки ручки, если им нужен рукописный текст. Однако этот инструмент необходимо будет использовать обдуманно. Это похоже на разработку антивируса для вируса", — сказал Хишам Чолаккал, доцент кафедры компьютерного зрения в MBZUAI.

Созданная учеными технология, по информации агентства, может убедительно имитировать рукописные тексты на английском и немного французском языках, а вот с арабским у него возникли проблемы.

Исследователи получили патент на систему искусственного интеллекта от Ведомства по патентам и торговым маркам США.

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Также Фокус писал о том, что ученые исследовали останки старейшего разумного человека. Окаменелости предоставили неоценимую информацию о жизни древних предков Homo sapiens.