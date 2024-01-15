Революционное открытие: отпечатки пальцев человека не так уникальны, как считалось

Новое исследование меняет общепринятые представления об отпечатках пальцев. Не все они, как оказалось, уникальны.

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Считается, что нет одинаковых отпечатков пальцев у человека и все они имеют свои характерные особенности. Предполагается, что узор линий и завитков на каждом отпечатке пальца человека не повторяется ни на одном другом пальце. Но согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, узоры на наших пальцах могут быть не такими и разными, как считалось ранее, пишет ScienceAlert.

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Ученые использовали общедоступную базу данных отпечатков пальцев в США, которая содержит примерно 60 тысяч отпечатков пальцев, состоящих из наборов по 10 пальцев отдельных людей.

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Как образуются отпечатки пальцев на руках: ученые наконец-то выяснили в чем секрет

Для исследования ученые привлекли искусственный интеллект (ИИ), чтобы он мог определить сходства между разными отпечатками пальцев одного человека. При этом также ИИ предоставлю данные о разных людях.

ИИ не использовал для идентификации отпечатков пальцев различные линии и завитки, которые обычно используют при традиционном сравнении. Вместо этого он использовал данные о кривизне завитков в центре отпечатка пальца.

ИИ смог определить, когда два разных отпечатка принадлежат одному и тому же человеку. Хотя каждый отпечаток на одной руке по-прежнему был уникален, между ними было достаточно сходства, чтобы ИИ мог найти совпадение. В частности, ориентация завитков в центре отпечатка одинакова для разных пальцев одного и того же человека.

В ходе работы ИИ обнаружил, что отпечатки пальцев с разных пальцев одного и того же человека имеют большое сходство и, следовательно, смог определить, когда отпечатки принадлежали одному и тому же человеку, а когда нет, с точностью для одной пары в 77%, что, по-видимому, опровергает тот факт, что каждый отпечаток пальца уникален, говорят ученые.

Ученые считают, что новые результаты бросает вызов устоявшимся убеждениям, но они важны также для расследования преступлений. Также ученые считают, что новые данные можно применить для проверки идентичности человека при использовании смартфона.

Основная цель исследования, то есть доказать, что отпечатки пальцев одного человека не являются уникальными достигнута, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, действительно ли у близнецов одинаковые отпечатки пальцев. Когда вы думаете об однояйцевых близнецах, вы можете представить себе двух людей, которые, по сути, являются копиями друг друга. И хотя они действительно имеют невероятно похожий генетический состав, существует определенный момент, в котором они уникальны: их отпечатки пальцев.

Также Фокус писал о том, что ученые исследовали останки старейшего разумного человека. Окаменелости предоставили неоценимую информацию о жизни древних предков Homo sapiens.