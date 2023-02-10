Как образуются отпечатки пальцев на руках: ученые наконец-то выяснили в чем секрет

Новое исследование показало, что за формирование отпечатков пальцев у человека отвечают три сигнальные молекулы.

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Ученые наконец-то выяснили, как на кончиках пальцев у человека образуются узоры в виде арок, петель и завитков. Согласно исследованию ученых из Эдинбургского университета, Великобритания, процесс формирования отпечатков пальцев начинается еще в утробе матери. Бугорки, которые становятся основой отпечатков пальцев волнообразно расширяются наружу, начиная с трех разных точек на каждом кончике пальца. Приподнятая кожа возникает в виде полос благодаря взаимодействию между тремя молекулами. То, как бугорки распространяются от своих начальных мест и сливаются, определяет форму отпечатка пальца, пишет ScienceNews.

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У каждого человека отпечатки пальцев являются уникальными. В прошлом ученые выдвинули несколько предположений относительно того, как они формируются на пальцах. Одни теории говорили о том, что кожа спонтанно приобретает такой узор, другие говорили о том, что этот узор соответствует расположению кровеносных сосудов, но были ученые, которые предполагали, что появление отпечатков пальцев может быть связано с сигнальными молекулами.

Ученые из Эдинбургского университета уже знали, что бугорки, которые характеризуют отпечатки пальцев начинают формироваться в виде наростов на коже, между которыми остаются углубления. В течение нескольких недель в утробе матери быстро размножающиеся клетки начинают расти, что приводит к утолщению этих бугорков кожи.

[ + – ] Ученые наконец-то выяснили, как на кончиках пальцев у человека образуются узоры в виде арок, петель и завитков. Согласно исследованию ученых из Эдинбургского университета, Великобритания, процесс формирования отпечатков пальцев начинается еще в утробе матери Фото: Science

Во время исследования ученые обнаружили, что за формированием узоров на кончиках пальцев стоят три сигнальные молекулы (то есть молекулы, которые передают информацию между клетками). Это известные ученым молекулы WNT, EDAR и BMP.

Эксперименты показали, что молекула WNT приказывает клеткам размножаться, что приводит к появлению бугорков на коже, этому процессу также способствует молекула EDAR. Но молекула BMP препятствует этим действиям.

Чтобы лучше понять, как взаимодействие этих молекул помогает формировать узоры на кончиках пальцев, ученые изменили уровень этих молекул у мышей. Конечно, у мышей нет отпечатков пальцев, на их малюсеньких пальцах есть полосатые углубления, которые похожи на особенности на кончиках пальцев человека. Увеличение уровня сигнальных молекул EDAR у грызунов привело к появлению более толстых бугорков на коже, а уменьшение уровня привело к появлению пятен, а не полос.

Но мышиные пальцы слишком маленькие, чтобы на них можно было создать сложные узоры, которые можно увидеть на человеческих отпечатках пальцев. Поэтому ученые создали компьютерную модель на основе знания о том, что бугорки на кончиках пальцев у человека растут из трех разных мест. Меняя время появления, расположение и угол этих начальных точек, ученые смогли создать каждый из трех наиболее распространенных узоров отпечатков пальцев — арки, петли и завитки.

Как уже писал Фокус, ученые назвали способ замедлить старение и для этого потребуется минимум усилий. Исследование показывает, что простое сокращение калорий позволит не только снизить скорость старения, но и риск ранней смерти.