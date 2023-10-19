Зеркальные копии друг друга: действительно ли у близнецов одинаковые отпечатки пальцев

Когда вы думаете об однояйцевых близнецах, вы можете представить себе двух людей, которые, по сути, являются копиями друг друга. И хотя они действительно имеют невероятно похожий генетический состав, существует определенный момент, в котором они уникальны: их отпечатки пальцев.

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Однояйцевые близнецы, официально известные как монозиготные близнецы, появляются, когда одна оплодотворенная яйцеклетка делится на две. В результате они имеют почти идентичные геномы, всегда одного пола и очень похожи на вид. Учитывая это сходство, очень странно, почему их отпечатки не являются копиями, пишет IFLScience.

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Чтобы понять это, мы должны осознать, что генетика — не единственный фактор, определяющий наши отпечатки пальцев, как и многие другие аспекты нашей жизни. Ваша ДНК не полностью диктует вашу судьбу. Хотя генетика играет значительную роль в формировании уникальных отпечатков на кончиках наших пальцев, существуют и другие факторы.

Вероятность того, что два человека будут иметь идентичные отпечатки пальцев, по оценкам BBC's Science Focus, составляет менее одного к 64 миллиардам. Даже для монозиготных близнецов, с их практически идентичными последовательностями ДНК, шансы чрезвычайно малы.

По словам Симоны Франчезе, криминалистки и эксперта по отпечаткам пальцев из Университета Шеффилд Халлам, на формирование отпечатков пальцев влияют различные факторы окружающей среды во время внутриутробного развития.

Такие факторы, как длина пуповины, положение близнецов в утробе матери, доступ к питанию, кровяное давление и скорость роста пальцев — все это влияет на различия в отпечатках пальцев. Эти уникальные особенности формируются между 13 и 19 неделями внутриутробного развития.

Интересно, что они могут отличаться даже у монозиготных близнецов. Это означает, что хотя они могут иметь сходство в узорах петель и завитков на кончиках пальцев, никакие два набора отпечатков пальцев никогда не будут абсолютно одинаковыми. Мельчайшие детали, такие как места пересечения, разделения или окончания, могут отличаться.

Но различия возникают не только в утробе матери. Факторы окружающей среды все еще могут влиять на отпечатки пальцев человека. Состояние кожи, шрамы, ожоги и, в редких случаях, определенные лекарства могут навсегда или временно изменять детали, добавляя еще один уровень уникальности нашим кончикам пальцев.

В исследовании, проведенном в начале этого года, ученые углубились в сложный мир формирования отпечатков пальцев. Они определили три семейства сигнальных молекул, которые в сочетании с вариациями формы пальцев и сроками роста кожи способствуют созданию наших уникальных отпечатков. Этот сложный процесс демонстрирует, как даже незначительные колебания могут создавать бесконечные вариации этих узоров.

По сути, все эти факторы работают вместе, чтобы создать отличные отпечатки пальцев даже у людей, которые в других отношениях почти идентичны. Итак, хотя однояйцевые близнецы могут иметь чрезвычайное генетическое сходство, их отпечатки пальцев рассказывают историю индивидуальности, сформированную сочетанием генетических и других факторов.

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