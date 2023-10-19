Дзеркальні копії одне одного: чи справді у близнюків однакові відбитки пальців

Коли ви думаєте про однояйцевих близнюків, ви можете уявити собі двох людей, які, по суті, є копіями одне одного. І хоча вони дійсно мають неймовірно схожий генетичний склад, існує певний момент, в якому вони унікальні: їхні відбитки пальців.

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Однояйцеві близнюки, офіційно відомі як монозиготні близнюки, з'являються, коли одна запліднена яйцеклітина ділиться на дві. В результаті вони мають майже ідентичні геноми, завжди однієї статі і дуже схожі на вигляд. Враховуючи цю схожість, дуже дивно, чому їхні відбитки не є копіями, пише IFLScience.

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Щоб зрозуміти це, ми повинні усвідомити, що генетика — не єдиний фактор, що визначає наші відбитки пальців, як і багато інших аспектів нашого життя. Ваша ДНК не повністю диктує вашу долю. Хоча генетика відіграє значну роль у формуванні унікальних відбитків на кінчиках наших пальців, існують й інші фактори.

Ймовірність того, що дві людини матимуть ідентичні відбитки пальців, за оцінками BBC's Science Focus, становить менше ніж один до 64 мільярдів. Навіть для монозиготних близнюків, з їхніми практично ідентичними послідовностями ДНК, шанси надзвичайно малі.

За словами Сімони Франчезе, криміналістки та експертки з відбитків пальців з Університету Шеффілд Халлам, на формування відбитків пальців впливають різні фактори навколишнього середовища під час внутрішньоутробного розвитку.

Такі фактори, як довжина пуповини, положення близнюків в утробі матері, доступ до харчування, кров'яний тиск і швидкість росту пальців — все це впливає на відмінності у відбитках пальців. Ці унікальні особливості формуються між 13 і 19 тижнями внутрішньоутробного розвитку.

Цікаво, що вони можуть відрізнятися навіть у монозиготних близнюків. Це означає, що хоча вони можуть мати схожість у візерунках петель і завитків на кінчиках пальців, жодні два набори відбитків пальців ніколи не будуть абсолютно однаковими. Найдрібніші деталі, такі як місця перетину, поділу або закінчення, можуть відрізнятися.

Але відмінності виникають не лише в утробі матері. Фактори навколишнього середовища все ще можуть впливати на відбитки пальців людини. Стан шкіри, шрами, опіки і, в рідкісних випадках, певні ліки можуть назавжди або тимчасово змінювати деталі, додаючи ще один рівень унікальності нашим кінчикам пальців.

У дослідженні, проведеному на початку цього року, вчені заглибилися у складний світ формування відбитків пальців. Вони визначили три родини сигнальних молекул, які в поєднанні з варіаціями форми пальців і термінами росту шкіри сприяють створенню наших унікальних відбитків. Цей складний процес демонструє, як навіть незначні коливання можуть створювати нескінченні варіації цих візерунків.

По суті, всі ці фактори працюють разом, щоб створити відмінні відбитки пальців навіть у людей, які в інших відношеннях майже ідентичні. Отже, хоча однояйцеві близнюки можуть мати надзвичайну генетичну схожість, їхні відбитки пальців розповідають історію індивідуальності, сформовану поєднанням генетичних і середовищних факторів.

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