ИИ еще поумнел: специальный алгоритм научил чат-ботов думать прежде, чем давать ответ

Благодаря специальному алгоритму, чат-боты на основе ИИ смогут выбирать из нескольких вариантов ответов самый лучший.

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Сотрудничество между исследователями искусственного интеллекта (ИИ) из Стэнфордского университета и Notbad AI Inc. привело к разработке алгоритма, который позволяет современным чат-ботам обдумывать возможные ответы на запрос, прежде чем дать окончательный ответ. Команда опубликовала статью на сервере препринтов arXiv, в которой описывается новый подход и то, насколько хорошо их алгоритм работает в сочетании с чат-ботом, передает TechXplore.

Как отмечают исследователи, общий подход современных чат-ботов заключается в обработке ответа на запрос, заданный человеком, с использованием обучающих данных. Все чат-боты, используемые в настоящее время, не "обдумывают" несколько возможных ответов на запрос, прежде чем выдать тот, который, по их "мнению", удовлетворит пользователя, — они просто выдают первый попавшийся ответ.

Ученые дали чат-ботам возможность немного подумать, прежде чем ответить. Они говорят, что их алгоритм под названием Quiet-STaR позволяет ИИ-ботам быть гораздо более точными и отвечать на вопросы более "человеческим способом".

Quiet-STaR сначала просит чат-бота дать несколько ответов на заданный запрос. Он сравнивает ответы с исходным запросом, чтобы решить, какой из них окажется лучшим. Затем он предписывает ИИ-боту дать этот ответ пользователю. Алгоритм постоянно самосовершенствуется, учась на собственном опыте, тем самым улучшая свои возможности анализа.

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Чтобы протестировать алгоритм, исследователи добавили его в чат-бот Mistral 7B с открытым исходным кодом и запустили стандартный тест рассуждения. В итоге бот набрал 47,2%, а без алгоритма — всего 36,3%. Также бот намного лучше справился с тестом по математике благодаря Quiet-STaR.

Исследовательская группа отмечает, что их алгоритм можно подключить к любому из известных чат-ботов. Сделать это могут только разработчики. По их мнению, это поможет повысить точность работы ИИ-ботов в целом.

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