Искусственный интеллект забирает работу тренеров: футбольный клуб "Ливерпуль" причастен

Пока модель рассчитывает только угловые удары, но разработка продолжается. Люди не могут отличить стратегии ИИ от человеческих и в большинстве случаев выбирают именно их.

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Лаборатория Google DeepMind, которая исследует возможности искусственного интеллекта, вместе с футбольным клубом "Ливерпуль" разработали модель TacticAI, которая предсказывает исход событий на футбольном поле. Об этом сообщает сайт New Scientist.

Сейчас модель ИИ TacticAI может предсказать результаты угловых ударов и помогает разработать тактику, которая увеличивает или уменьшает вероятность того, что конечным результатом будет гол. Петар Величкович из Google DeepMind и его коллеги разработали инструмент в рамках трехлетнего исследовательского сотрудничества "Ливерпулем". Научная работа опубликована в журнале Nature опубликовано.

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Угловые удары назначаются, когда мяч выходит из игры за линию ворот, и могут быть хорошей возможностью забить для команды, которая находилась в нападении. По статистике, около трети голов является следствием угловых или штрафных ударов. Поэтому футбольные тренеры разрабатывают детальные планы различных сценариев, о которых игроки узнают накануне игры.

TacticAI учился на основе данных 7176 угловых ударов в матчах британской Премьер-лиги с 2020 по 2021 годы, включая позиции каждого игрока во времени, а также их рост и вес. Он научился предсказывать, какой игрок первым коснется мяча после выполнения углового. В тестах тот, кто принимает мяч, был среди трех лучших кандидатов TacticAI в 78% случаев.

Тренеры могут использовать искусственный интеллект для разработки тактик для атаки или защиты угловых, которые максимизируют или минимизируют шанс того, что определенный игрок получит мяч, а команда сможет выполнить удар по воротам. Модель находит реальные примеры угловых ударов для подобных шаблонов, а затем предлагает как изменить тактику для достижения желаемого результата.

В слепом тесте футбольные эксперты из ФК "Ливерпуль" (три специалиста по обработке данных, видеоаналитик и ассистент тренера) не смогли отличить тактику, созданную искусственным интеллектом, от тактики, разработанной человеком. В 90% случаев они отдавали предпочтение именно результату работы ИИ.

"Мы решительно поддерживаем системы искусственного интеллекта, которые расширяют возможности человека и оставляют ему больше времени для творческой части работы, а не систему, которая бы их заменила", — объясняет Петар Величкович вероятность угрозы для тренеров.

Разработчик говорит, что исследование также может получить более широкое применение за пределами спорта. Моделирование поведения в футболе имеет отношение к моделированию человеческой психологии. На примере игры в футбол искусственный интеллект учится вести себя в открытом мире с трудно предсказуемым ходом событий. Он сможет перенести этот опыт на другие ситуации.

Искусственный интеллект находит все больше применений в реальном мире, и не все из них полезны для людей. Недавно сообщалось, что ИИ сгенерировал клон украинской блогерки и продает с ее внешностью российские товары в Китае. Студентка из Украины Ольга Лоек, которая учится в США и имеет свой YouTube-канал, получила об этом сообщение от своих подписчиков. Клон притворяется русской, которая говорит на китайском, любит Китай и хочет выйти замуж за китайца. Клон имеет имя Наташа, Анна или Грейс, в зависимости от платформы размещения.