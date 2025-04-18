Ванга передбачила "катастрофу", яку спричинить Трамп у 2025 році, — ЗМІ

Болгарська ясновидиця Ванга за свого життя передбачила "серйозну катастрофу", яку спричинить президент США Дональд Трамп.

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Її прогноз згадало видання Mirror.

Зазначається, що нібито провидиця передбачила події 2025 року і зробила правильні економічні прогнози. Вона спрогнозувала, що цього року світ постраждає від "всесвітньої економічної катастрофи". Це пов'язують із запровадженням Дональдом Трампом торгових мит відносно багатьох країн.

Як пише видання, після того, як американський президент запровадив мита на товари та послуги, імпортовані з-за кордону, фондовий ринок став надзвичайно нестабільним. Трамп стверджує, що зробив це, щоб захистити американську промисловість, але після оголошення мит глобальні ринки спалахнули, і багато хто хвилюється, що це може призвести до глобальної рецесії.

Також болгарська ясновидиця передбачила, що цього року мають статися руйнівні землетруси. У березні 2025 року від землетрусу в М'янмі та Таїланді загинуло понад 5 тисяч людей. Також країна Тонга в Океанії постраждала від землетрусу магнітудою 7,1.

Нагадаємо, що раніше штучний інтелект проаналізував можливі навички та вміння легендарних провісників Баби Ванги та Нострадамуса. Здатність болгарської ясновидиці "бачити" без зору може стати перевагою на рингу, вважає Google Gemini.