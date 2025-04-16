Рост на 500 грн: какие пенсии получают украинцы в 2025 году (инфографика)

Треть пенсионеров получают выплаты в размере около 3,5 тыс. грн, и это почти вдвое меньше средней пенсии по Украине. Между тем более 1 млн граждан выплачивается ежемесячно от 10 тыс. грн, подсчитали на портале "Опендатабот" итоги первых месяцев 2025 года.

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О пенсиях в Украине по состоянию на апрель 2025 года говорится в аналитическом отчете проекта "Опендатабот", опубликованном 16 апреля.

На портале объяснили, что исследовали данные Пенсионного фонда Украины относительно текущих выплат украинцам. Выяснилось, что в настоящее время в стране насчитывается 10,3 млн пенсионеров: в течение года количество уменьшилось на 177 тыс. человек. Около 30% украинцев получает 3 340 грн, рассказали аналитики.

Инфографика на основе информации ПФУ показывает, какие пенсии получают украинцы:

третья часть — выплаты от 3 до 4 тыс. грн (32,3%, около 3,3 млн чел.);

третья часть — от 5 до 10 тыс. грн (28,9%, 3 млн чел.);

пятая часть — от 4 до 5 тыс. грн (20,4%, 2 млн чел.);

десятая часть — свыше 10 тыс. грн (14,5%, 1,5 млн чел.);

менее 5% — от 2 до 3 тыс. грн (3,9%, почти 400 тыс.).

Пенсия в Украине — какие выплаты по состоянию на апрель 2025 года Фото: Опэндатабот

Пенсия в Украине — детали

Аналитики подсчитали, что средняя пенсия в Украине по состоянию на апрель 2025 года составит 6 341 грн. Предварительные данные "Опендатабот" свидетельствуют, что в конце 2024 года средняя пенсия составляла 5 789 грн. Подсчеты показывают рост на 550 грн.

Еще одно изображение демонстрирует, в каких регионах Украины самые высокие и самые низкие пенсии. "Опендатабот" установил, что тройка лидеров по выплатам:

Киев — средняя пенсия 8 780 грн (почти на 40% больше средней по Украине); Донецкая и Луганская области — 7 814 грн и 7 314 грн соответственно; Запорожская область — 7 082 грн.

Тройка "аутсайдеров" по уровню пенсий — регионы на западе Украины:

Закарпатская область — 5 175 грн; Черновицкая — 5 100 грн; Тернопольская — 4 931 грн.

Пенсия в Украине — размеры выплат в разных областях Украины Фото: Опэндатабот

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.

Напоминаем, 16 апреля Фокус рассказал о гражданах, которые могут получить рост пенсий на 1 тыс. грн.