Зростання на 500 грн: які пенсії отримують українці у 2025 році (інфографіка)

Третина пенсіонерів отримують виплати у розмірі близько 3,5 тис. грн, і це майже удвічі менше за середню пенсію по Україні. Тим часом понад 1 млн громадян виплачується щомісяця віл 10 тис. грн, підрахували на порталі "Опендатабот" підсумки перших місяців 2025 року.

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Про пенсії в Україні станом на квітень 2025 року ідеться в аналітичному звіті проєкту "Опендатабот", опублікованому 16 квітня.

На порталі пояснили, що дослідили дані Пенсійного фонду України щодо поточних виплат українцям. З'ясувалось, що на цей час в країні нараховується 10,3 млн пенсіонерів: протягом року кількість зменшилась на 177 тис. людей. Близько 30% українців отримує 3 340 грн, розповіли аналітики.

Інфографіка на основі інформації ПФУ показує, які пенсії отримують українці:

третя частина — виплати від 3 до 4 тис. грн (32,3%, близько 3,3 млн ос.);

третя частина — від 5 до 10 тис. грн (28,9%, 3 млн ос.);

п'ята частина — від 4 до 5 тис. грн (20,4%, 2 млн ос.);

десята частина — понад 10 тис. грн (14,5%, 1,5 млн ос.);

менш як 5% — від 2 до 3 тис. грн (3,9%, майже 400 тис.).

Пенсія в Україні - які виплати станом на квітень 2025 року Фото: Опендатабот

Пенсія в Україні — деталі

Аналітики підрахували, що середня пенсія в Україні станом на квітень 2025 року ставить 6 341 грн. Попередні дані "Опендатабот" свідчать, що наприкінці 2024 року середня пенсія становила 5 789 грн. Підрахунки показують зростання на 550 грн.

Ще одне зображення демонструє, у яких регіонах України найвища та найнижчі пенсії. "Опендатабот" встановив, що трійка лідерів за виплатами:

Київ — середня пенсія 8 780 грн (на майже 40% більша за середню по Україні); Донецька та Луганська області — 7 814 грн та 7 314 грн відповідно; Запорізька область — 7 082 грн.

Трійка "аутсайдерів" за рівнем пенсій — регіони на заході України:

Закарпатська область — 5 175 грн; Чернівецька — 5 100 грн; Тернопільська — 4 931 грн.

Пенсія в Україні - розміри виплат у різних областях України Фото: Опендатабот

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені у законі про держаний бюджет. Відповідно до рішення нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (не залежно від стажу), для громадян віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом в лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка почалась у березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції й можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.

Нагадуємо, 16 квітня Фокус розповів про громадян, які можуть отримати зростання пенсій на 1 тис. грн.