Надбавки до пенсій: хто може отримувати понад 1 тис. грн щомісяця

Деякі українці можуть отримувати додаткові виплати до своєї основної пенсії. Зокрема, передбачено щомісячну надбавку понад 1 тисячу гривень за непрацездатних членів сім'ї.

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Про це йдеться в законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно зі статтею 16 згаданого закону, непрацюючим військовим пенсіонерам належить надбавка за утримання непрацездатних членів сім'ї.

Однак таку доплату нараховують тільки в разі, якщо ці члени сім'ї не отримують пенсію із солідарної системи обов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу замість пенсії, допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, або допомогу на дітей для одиноких матерів.

Якщо громадянин має одночасно право на пенсію, зазначені види державної допомоги та надбавку за непрацездатних членів сім'ї до пенсії за вислугу років, він може обрати один із цих варіантів — пенсію, соціальну допомогу або надбавку на конкретного члена сім'ї. Порядок оформлення такої доплати, а також підстави для припинення її виплати, аналогічні тим, що діють для цивільних пенсіонерів.

Розмір надбавки до пенсійної виплати становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" із 1 січня поточного року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, не змінився порівняно з попереднім роком і становить 2361 грн.

Розмір відповідної надбавки становить 1,18 тис. грн на кожного непрацездатного члена сім'ї, який перебуває на забезпеченні військового пенсіонера.

Непрацюючі пенсіонери можуть оформити таку надбавку, якщо на їхньому утриманні перебувають, зокрема, діти. Дітей визнають непрацездатними членами сім'ї до досягнення ними 18 років, або і після цього віку, якщо інвалідність було встановлено до повноліття.

Надбавку встановлюють до пенсій з першого числа місяця, що настає за місяцем, коли було подано заяву та документи.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".