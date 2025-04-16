Надбавки к пенсиям: кто может получать больше 1 тыс. грн ежемесячно

Некоторые украинцы могут получать дополнительные выплаты к своей основной пенсии. В частности, предусмотрена ежемесячная надбавка свыше 1 тысячи гривен за нетрудоспособных членов семьи.

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Об этом говорится в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно статье 16 упомянутого закона, неработающим военным пенсионерам полагается надбавка за содержание нетрудоспособных членов семьи.

Однако такая доплата начисляется только в случае, если эти члены семьи не получают пенсию из солидарной системы обязательного государственного пенсионного страхования, государственную социальную помощь взамен пенсии, помощь инвалидам с детства и детям с инвалидностью, либо пособие на детей для одиноких матерей.

Если гражданин имеет одновременно право на пенсию, указанные виды государственной помощи и надбавку за нетрудоспособных членов семьи к пенсии за выслугу лет, он может выбрать один из этих вариантов — пенсию, социальную помощь или надбавку на конкретного члена семьи. Порядок оформления такой доплаты, а также основания для прекращения ее выплаты, аналогичны тем, что действуют для гражданских пенсионеров.

Размер надбавки к пенсионной выплате составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" с 1 января текущего года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, не изменился по сравнению с предыдущим годом и составляет 2361 грн.

Размер соответствующей надбавки составляет 1,18 тыс. грн на каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на обеспечении военного пенсионера.

Неработающие пенсионеры могут оформить такую надбавку, если на их содержании находятся, в частности, дети. Детей признают нетрудоспособными членами семьи до достижения ими 18 лет, либо и после этого возраста, если инвалидность была установлена до совершеннолетия.

Надбавка устанавливается к пенсиям с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда было подано заявление и документы.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".