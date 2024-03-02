Медленно убивает наш мозг: ожирение связали с развитием болезни Альцгеймера

Ученые выяснили, что жир, который откладывается в определенных участках нашего тела, запускает опасные процессы, которые могут привести к появлению неизлечимой болезни.

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Недавнее исследование ученых позволило сделать несколько важных для науки выводов о взаимосвязи между жиром на животе и здоровьем мозга у людей среднего возраста, особенно у тех, кто имеет семейную историю болезни Альцгеймера. Их научная работа была посвящена тому, как жир, хранящийся в наших брюшных органах, может влиять не только на размер мозга, но и на его функционирование, особенно у мужчин, которые подвержены повышенному риску развития заболевания, пишет The Week.

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В исследовании приняли участие 204 человека среднего возраста, у которых родители болели болезнью Альцгеймера. С помощью магнитно-резонансной томографии команда ученых смогла более детально рассмотреть жир, находящийся в их поджелудочной железе, печени и брюшной полости, а также его потенциальное влияние на мозг. Михал Шнайдер-Бири, возглавляющий Исследовательский центр Альцгеймера имени Герберта и Жаклин Кригер-Кляйн в Институте здоровья мозга Ратгерса, отметил, что у мужчин с повышенным генетическим риском развития болезни Альцгеймера большее количество жира в поджелудочной железе было связано с более низкими когнитивными способностями и меньшим объемом мозга. Это позволяет предположить, что существует гендерная связь между определенными типами жира в брюшной полости и общим состоянием мозга.

Данное открытие может изменить наши подходы к оценке и решению проблемы влияния ожирения на наше здоровье Фото: IAN HOOTON

Это исследование бросает вызов традиционной зависимости от индекса массы тела (ИМТ) как основного способа оценки когнитивных рисков, связанных с ожирением. Оно предполагает, что конкретные места расположения жировых отложений в брюшной полости могут быть более точными индикаторами когнитивных функций и риска деменции, чем ИМТ. Это открытие может изменить наши подходы к оценке и решению проблемы влияния ожирения на наше здоровье, перейдя к более индивидуальным методам, учитывающим место отложения жира в организме больных.

Результаты этого исследования подчеркивают важность дальнейшего изучения того, как различные типы жира в организме по-разному влияют на мужчин и женщин, особенно в контексте старения мозга и когнитивного здоровья. Обнаружение связей между жиром в брюшной полости, объемом мозга и когнитивными функциями подчеркивает необходимость более индивидуального подхода в борьбе с когнитивными нарушениями и слабоумием, говорят ученые.

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