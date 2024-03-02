Повільно вбиває наш мозок: ожиріння пов'язали з розвитком хвороби Альцгеймера

Учені з'ясували, що жир, який відкладається в певних ділянках нашого тіла, запускає небезпечні процеси, які можуть призвести до появи невиліковної хвороби.

Related video

Нещодавнє дослідження вчених дало змогу зробити кілька важливих для науки висновків щодо взаємозв'язку між жиром на животі та здоров'ям мозку у людей середнього віку, особливо у тих, хто має сімейну історію хвороби Альцгеймера. Їхня наукова робота була присвячена тому, як жир, що зберігається в наших черевних органах, може впливати не тільки на розмір мозку, а й на його функціонування, особливо у чоловіків, які схильні до підвищеного ризику розвитку захворювання, пише The Week.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У дослідженні взяли участь 204 людини середнього віку, у яких батьки хворіли на хворобу Альцгеймера. За допомогою магнітно-резонансної томографії команда вчених змогла більш детально розглянути жир, що міститься в їхній підшлунковій залозі, печінці та черевній порожнині, а також його потенційний вплив на мозок. Міхал Шнайдер-Бірі, який очолює Дослідницький центр Альцгеймера імені Герберта і Жаклін Крігер-Кляйн в Інституті здоров'я мозку Ратгерса, зазначив, що в чоловіків із підвищеним генетичним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера більша кількість жиру в підшлунковій залозі була пов'язана з нижчими когнітивними здібностями та меншим об'ємом мозку. Це дає змогу припустити, що існує гендерний зв'язок між певними типами жиру в черевній порожнині та загальним станом мозку.

Це відкриття може змінити наші підходи до оцінки та вирішення проблеми впливу ожиріння на наше здоров'я Фото: ожирение

Це дослідження кидає виклик традиційній залежності від індексу маси тіла (ІМТ) як основного способу оцінки когнітивних ризиків, пов'язаних з ожирінням. Воно припускає, що конкретні місця розташування жирових відкладень у черевній порожнині можуть бути більш точними індикаторами когнітивних функцій і ризику деменції, ніж ІМТ. Це відкриття може змінити наші підходи до оцінки та розв'язання проблеми впливу ожиріння на наше здоров'я, перейшовши до більш індивідуальних методів, що враховують місце відкладення жиру в організмі хворих.

Результати цього дослідження підкреслюють важливість подальшого вивчення того, як різні типи жиру в організмі по-різному впливають на чоловіків і жінок, особливо в контексті старіння мозку і когнітивного здоров'я. Виявлення зв'язків між жиром у черевній порожнині, об'ємом мозку та когнітивними функціями наголошує на необхідності більш індивідуального підходу в боротьбі з когнітивними порушеннями та недоумством, кажуть учені.

Раніше Фокус писав про новий простий спосіб накачати м'язи рук всього за 3 секунди 3 рази на тиждень. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, який місяць найкраще підійде для ефективного старту дієти. Результати показали, що найкращий період для початку — аж ніяк не сонячне літо.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.