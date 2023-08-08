Найкоротше тренування: 3 секунди вправ 3 рази на тиждень і м'язи виростуть

Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

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Дослідження міжнародної групи вчених, опубліковане у виданні European Journal of Applied Physiology, показує, що існує альтернативний спосіб, який дає змогу накачати м'язи за 3 секунди тренувань 3 рази на тиждень. Тобто всього 36 секунд, витрачених на тренування на місяць, принесуть бажаний ефект, пише ScienceAlert.

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Автори нового дослідження вважають, що вправи, спрямовані на подовження м'язів рук, зміцнюють їх більш ефективно, ніж вправи, спрямовані на скорочення м'язів. Іншими словами, підйом важкої гантелі від талії до грудей може бути не таким корисним для накачування м'язів, як зворотний рух. Водночас спалюється більше калорій, але ефект більш значний.

Під час дослідження, в якому брали участь 26 здорових молодих чоловіків і жінок, вчені з'ясували, що подібна техніка показує найкращі результати для тих, хто намагається накачати біцепс. Також вчені з'ясували, що потрібно витратити всього 3 секунди на подібне тренування і робити його потрібно обов'язково тричі на тиждень, щоб відчути необхідний ефект.

Автори дослідження не вивчали інші м'язи, але вважають, що якщо подібне правило 3-х секунд можна застосувати і до них, то можна робити подібні вправи для всього тіла протягом 30 секунд тричі на тиждень, щоб зміцнити ці м'язи.

Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі Фото: Getty

Учені попереджають, що подібні дуже короткі тренування не покращують роботу серцево-судинної системи, а тільки допомагають збільшити м'язову масу. За словами дослідників, регулярні короткі тренування більш корисні, ніж одне або два великі тренування на тиждень.

Вчені припускають, що ці надкороткі тренування ефективніші, ніж триваліші, тому що вони дають змогу м'язам швидше відновлюватися. Відпочинок між вправами приблизно у 28 800 разів більший, ніж фактичний час вправ.

За словами авторів дослідження, потрібно провести додаткові експерименти, але здається можливим той факт, що певною мірою частота тренувань має більше значення, ніж їхня фактична тривалість.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.