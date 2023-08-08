Кава лікує головний біль або викликає його: вчені пояснили кофеїновий "прийом"

Дослідники кажуть, що психоактивна речовина впливає на головний мозок.

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Іноді, відмова від ранкової чашки кави може обернутися головним болем. Також буває так, що занадто велика кількість кави на день призводить до пульсуючого болю у скронях. І якимось чином чашка кави може вгамувати деякі види головного болю. Так кофеїн викликає головний біль чи лікує його? Вчені кажуть, що все перераховане вище є правильною відповіддю, пише LiveScience.

За словами професора неврології в Медичному коледжі Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку Річарда Ліптона, не варто забувати про те, що кава — це не простий інгредієнт, а психоактивна речовина. Вона має стимулювальні та судинозвужувальні властивості, а це означає, що кава прискорює мозкову діяльність і викликає звуження судин у мозку. Таким чином кофеїн відіграє свою роль у разі головного болю — як таку, що провокує, так і таку, що полегшує.

Кофеїн від головного болю

Давно відомо, що кофеїн може прибирати головний біль і навіть полегшувати мігрень, тому це ключовий інгредієнт багатьох ліків проти головного болю.

"Кофеїн не є знеболювальним, але в поєднанні з ним він робить препарати ефективнішими", — каже Ліптон.

Молекула кофеїну може зв'язуватися з аденозиновими рецепторами, що знаходяться в головному і спинному мозку людини. Аденозин — це будівельний блок у РНК і основного хімічного палива для клітин організму, він може блокуватися кофеїном.

Займаючи місце аденозину, кофеїн блокує дію молекул. Відомо, що аденозин уповільнює нервову активність, а кофеїн — збільшує. Перший збільшує кровотік і розширює судини, а кофеїн — звужує. Оскільки деякі головні болі частково пов'язані з розширенням судин, роль кофеїну як судинозвужувального засобу пояснює і його лікувальні властивості в цьому випадку.

Фото: Guardian

Водночас, аденозин відіграє свою роль у передачі болю: іноді він пригнічує больові сигнали, а іноді стимулює. У цьому випадку кофеїн дійсно може полегшити головний біль. Також дослідження говорять про те, що кофеїн допомагає болезаспокійливим швидше всмоктуватися в організмі, і їхня дія може тривати довше. Наприклад, кофеїн з ібупрофеном забезпечував краще і швидше знеболення, ніж один ібупрофен.

Щоправда, згідно з дослідженнями Stanford Health Care, ефективність кофеїну сильно залежить від того, скільки люди його споживають. Річ у тім, що з часом у людей розвивається толерантність до кофеїну.

Занадто мало або занадто багато

Водночас кофеїн також може стати причиною появи головного болю. Це може відбуватися, коли люди скорочують звичне споживання кави, так і коли його збільшують. У першому випадку головний біль може з'явитися, тому що під час щоденного вживання кофеїну, структура нашого мозку змінюється.

"Коли ваші рецептори постійно піддаються впливу кофеїну, тоді ваш мозок не може нормально функціонувати, якщо поруч немає кофеїну", — підкреслює експерт.

Річ у тім, що від постійного вживання кофеїну зростає кількість рецепторів аденозину в мозку людини, роблячи його більш чутливим до ефектів аденозину. Головний біль з'являється тоді, коли організм звикає до звуження судин від кофеїну, а без нього ці ж кровоносні судини раптово розширюються, що й спричиняє головний біль.

Хороша новина в тому, що зняти такий головний біль дуже просто — випити чашечку кави. Також такі головні болі можуть минути й після відмови від напою, тоді кількість рецепторів аденозину в мозку знизиться, а разом із ними піде і біль.

Передозування кофеїном також може призвести до головного болю. Як відомо, це один із найпоширеніших побічних ефектів передозування кофеїном. Попри величезну кількість досліджень, причина появи головного болю від надлишку кофеїну залишається не надто зрозумілою.

Експерти кажуть, що здорові дорослі мають обмежити споживання кофеїну до 400 міліграмів, що еквівалентно 4 або 5 чашкам кави на день. Також підкреслюється, що індивідуальна чутливість до кофеїну може варіюватися.