Кофе лечит головную боль или вызывает ее: ученые объяснили кофеиновую "уловку"

Исследователи говорят, что психоактивное вещество воздействует на головной мозг.

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Иногда, отказ от утренней чашки кофе может обернуться головной болью. Также бывает так, что слишком большое количество кофе в день приводит к пульсирующей боли в висках. И каким-то образом чашка кофе может унять некоторые виды головной боли. Так кофеин вызывает головную боль или лечит ее? Ученые говорят, что все вышеперечисленное является правильным ответом, пишет LiveScience.

По словам профессора неврологии в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке Ричарда Липтона, не стоит забывать о том, что кофе — это не простой ингредиент, а психоактивное вещество. Оно обладает стимулирующими и сосудосуживающими свойствами, а это значит, что кофе ускоряет мозговую деятельность и вызывает сужение сосудов в мозге. Таким образом кофеин играет свою роль при головных болях — как провоцирующую, так и облегчающую.

Кофеин от головной боли

Давно известно, что кофеин может убирать головную боль и даже облегчать мигрень, поэтому это ключевой ингредиент многих лекарств от головной боли.

"Кофеин не является обезболивающим, но в сочетании с ним он делает препараты более эффективными", — говорит Липтон.

Молекула кофеина может связываться с аденозиновыми рецепторами, который находятся в головном и спинном мозге человека. Аденозин – это строительный блок в РНК и основного химического топлива для клеток организма, он может блокироваться кофеином.

Занимая место аденозина, кофеин блокирует действие молекул. Известно, что аденозин замедляет нервную активность, а кофеин – увеличивает. Первый увеличивает кровоток и расширяет сосуды, а кофеин – сужает. Потому как некоторые головные боли частично связаны с расширением сосудов, роль кофеина как сосудосуживающего средства объясняет и его лечебные свойства в этом случае.

Фото: Guardian

В это же время, аденозин играют свою роль в передаче боли: иногда он подавляет болевые сигналы, а иногда стимулирует. В этом случае кофеин действительно может облегчить головную боль. Также исследования говорят о том, что кофеин помогает болеутоляющим быстрее всасываться в организме, и их действие может длиться дольше. Например, кофеин с ибупрофеном обеспечивал лучшее и более быстрое обезболивание, чем один ибупрофен.

Правда, согласно исследованиям Stanford Health Care, эффективность кофеина сильно зависит от того, сколько люди его потребляют. Дело в том, что со временем у людей развивается толерантность к кофеину.

Слишком мало или слишком много

В это же время, кофеин также может стать причиной появления головных болей. Это может происходить, когда люди сокращают привычное потребление кофе, так и когда его увеличивают. В первом случае головная боль может появиться, потому как при ежедневном употреблении кофеина, структура нашего мозга меняется.

"Когда ваши рецепторы постоянно подвергаются воздействию кофеина, тогда ваш мозг не может нормально функционировать, если рядом нет кофеина", — подчеркивает эксперт.

Дело в том, что от постоянного употребления кофеина растет количество рецепторов аденозина в мозгу человека, делая его более чувствительным к эффектам аденозина. Головная боль появляется тогда, когда организм привыкает к сужению сосудов от кофеина, а без него эти же кровеносные сосуды внезапно расширяются, что и вызывает головную боль.

Хорошая новость в том, что снять такую головную боль очень просто — выпить чашечку кофе. Также такие головные боли могут пройти и после отказа от напитка, тогда количество рецепторов аденозина в мозге снизится, а вместе с ними уйдет и боль.

Передозировка кофеином также может привести к головной боли. Как известно, это один из самых распространенных побочных эффектов передозировки кофеином. Несмотря на огромное количество исследований, причина появления головной боли от переизбытка кофеина остается не слишком понятной.

Эксперты говорят, что здоровые взрослые должны ограничить потребление кофеина до 400 миллиграммов, что эквивалентно 4 или 5 чашкам кофе в день. Также подчеркивается, что индивидуальная чувствительность к кофеину может варьироваться.