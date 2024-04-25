Перестраивают наш мозг: врачи рассказали об особенностях работы антидепрессантов

Антидепрессанты способны помочь вернуть процессы нашего мозга в нормальное русло. Однако врачи считают, что их репутация сложилась не лучшим образом и несет для нас опасность.

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Антидепрессанты все чаще назначаются в связи с ростом числа диагнозов депрессии и тревоги, причем эта тенденция заметно усилилась во время пандемии. Большинство антидепрессантов назначаются врачами первичного звена, которые могут не иметь специальной подготовки в области психического здоровья, что может привести к неадекватным дозам или продолжительности лечения, а также легкомысленному и пренебрежительному отношению к ним со стороны пациентов, однако не все, что нам известно об антидепрессантах, является правдой, и врачи решили в этом разобраться, пишет The New York Times.

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Доктор Эндрю Дж. Гербер, психиатр и президент больницы Сильвер-Хилл в Коннектикуте, подчеркнул, что многие пациенты имеют неверное представление о том, как действуют эти лекарства. Механизм действия антидепрессантов заключается в изменении связи между клетками мозга, объясняет доктор Джерард Санакора из Йельской школы медицины. Хотя они, как правило, более эффективны при тяжелых формах депрессии, их общее воздействие незначительно по сравнению с плацебо. Масштабное исследование STAR*D подчеркнуло вариативность реакции пациентов: многим из них потребовалось испытать несколько препаратов, прежде чем они добились облегчения симптомов, что свидетельствует о часто необходимом подходе "проб и ошибок" в поиске подходящего лекарства из-за специфики нашего мозга и процессов в нем.

Что касается выбора антидепрессанта, то чаще всего назначаются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как прозак, и ингибиторы обратного захвата серотонина и норэпинефрина (ИОЗСН), такие как симбалта. Они предпочтительнее, так как имеют меньше побочных эффектов по сравнению с более старыми препаратами. Подбор правильной дозы может занять некоторое время, и первые побочные эффекты часто уменьшаются по мере адаптации организма. Однако некоторые из них, например, снижение либидо, могут сохраняться, что требует дальнейшей корректировки препарата лечащим врачом.

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Кроме того, хотя антидепрессанты и устраняют симптомы, они не являются быстрым решением проблемы, и их лучше использовать в сочетании с терапией и изменением образа жизни, например, регулярными физическими упражнениями и достаточным сном. Они также лечат состояния, выходящие за рамки депрессии, включая хроническую боль и различные тревожные расстройства, потому их иногда выписывают врачи не относящиеся к психотерапевтам. Несмотря на их преимущества, существует неоднозначность, связанная с предупреждением Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, вынесенным на основе исследования об увеличении числа суицидальных мыслей у молодых людей, хотя некоторые эксперты оспаривают это предупреждение из-за противоречивых данных, свидетельствующих о снижении числа самоубийств среди этих групп населения. Решение о прекращении приема антидепрессантов всегда должно приниматься под руководством специалиста, чтобы избежать симптомов отмены и возможного рецидива, особенно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями и нуждается в длительном лечении.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.