Перебудовують наш мозок: лікарі розповіли про особливості роботи антидепресантів

Антидепресанти здатні допомогти повернути процеси нашого мозку в нормальне русло. Однак лікарі вважають, що їхня репутація склалася не найкращим чином і несе для нас небезпеку.

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Антидепресанти все частіше призначаються у зв'язку зі зростанням кількості діагнозів депресії і тривоги, причому ця тенденція помітно посилилася під час пандемії. Більшість антидепресантів призначають лікарі первинної ланки, які можуть не мати спеціальної підготовки в галузі психічного здоров'я, що може призвести до неадекватних доз або тривалості лікування, а також легковажного й зневажливого ставлення до них з боку пацієнтів, однак не все, що нам відомо про антидепресанти, є правдою, і лікарі вирішили в цьому розібратися, пише The New York Times.

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Доктор Ендрю Дж. Гербер, психіатр і президент лікарні Сільвер-Хілл у Коннектикуті, наголосив, що багато пацієнтів мають неправильне уявлення про те, як діють ці ліки. Механізм дії антидепресантів полягає у зміні зв'язку між клітинами мозку, пояснює доктор Джерард Санакора з Єльської школи медицини. Хоча вони, як правило, більш ефективні за важких форм депресії, їхній загальний вплив незначний, як порівняти з плацебо. Масштабне дослідження STAR*D підкреслило варіативність реакції пацієнтів: багатьом із них знадобилося випробувати кілька препаратів, перш ніж вони домоглися полегшення симптомів, що свідчить про часто необхідний підхід "проб і помилок" у пошуку необхідних ліків через специфіку нашого мозку і процесів у ньому.

Що стосується вибору антидепресанту, то найчастіше призначають селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), як-от прозак, та інгібітори зворотного захоплення серотоніну і норадреналіну (ІЗЗСН), як-от симбалта. Вони кращі, оскільки мають менше побічних ефектів, як порівнятиф зі старішими препаратами. Підбір правильної дози може зайняти деякий час, і перші побічні ефекти часто зменшуються в міру адаптації організму. Однак деякі з них, наприклад, зниження лібідо, можуть зберігатися, що вимагає подальшого коригування препарату лікарем.

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Крім того, хоча антидепресанти й усувають симптоми, вони не є швидким розв'язанням проблеми, і їх краще використовувати в поєднанні з терапією і зміною способу життя, наприклад, регулярними фізичними вправами і достатнім сном. Вони також лікують стани, що виходять за межі депресії, включно з хронічним болем і різними тривожними розладами, тому їх іноді виписують лікарі, які не належать до психотерапевтів. Незважаючи на їхні переваги, існує неоднозначність, пов'язана з попередженням Управління з контролю за продуктами і ліками США, винесеним на основі дослідження про збільшення кількості суїцидальних думок у молодих людей, хоча деякі експерти заперечують це попередження через суперечливі дані, які свідчать про зниження кількості самогубств серед цих груп населення. Рішення про припинення прийому антидепресантів завжди має ухвалюватися під керівництвом фахівця, щоб уникнути симптомів відміни та можливого рецидиву, особливо для тих, хто страждає на хронічні захворювання і потребує тривалого лікування.

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