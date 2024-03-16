Вредная пища уничтожает наш мозг: жирные продукты вызывают психические расстройства

Ученые выяснили, что употребление сладкой и жирной вредной пищи может не только спровоцировать ряд психических расстройств, но и значительно повредить наши умственные способности.

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Неожиданный поворот во время очередного исследования заставил ученых по новому взглянуть на привыкание к таким веществам, как алкоголь или никотин и добавил в растущий список опасных веществ ультрапереработанные продукты, из-за их пагубного влияния на наш мозг. Ученые уже обсуждают возможность того, что наша склонность к употреблению продуктов с высоким содержанием жира и сахара может быть не просто сиюминутным искушением, а расстройством, сходным с зависимостью от психоактивных веществ, пишет Axios.

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Новое открытие связано не только с увеличением объема талии или физическими заболеваниями, которые всегда сопровождают рацион, богатый нездоровой пищей, но и с пониманием того, как такой выбор продуктов питания может негативно сказаться на нашем психическом состоянии, нарушить режим сна и даже повлиять на способность к обучению и запоминанию.

В основе этого заключения лежит исследование, в котором испытуемые, часто баловавшие себя вредными закусками с высоким содержанием жира и сахара, показали повышенную активность в областях мозга, отвечающих за выделение дофамина — важнейшего химического вещества, вызывающего у нас чувство удовольствия. Примечательно, что всего через восемь недель эта тяга закрепилась, вовсе вытеснив здоровые варианты из их меню. Но еще одно исследование внесло дополнительный нюанс в ситуацию, показав, что участники, которые начинали свой день с завтраков, богатых сахаром и переработанными продуктами, отставали в когнитивных тестах, в частности, в тестах на обучение и память, по сравнению с теми, кто выбирал более полезную утреннюю пищу.

Связь между питанием и работой мозга не ограничивается одними нейротрансмиттерами и когнитивными способностями. Она пролегает гораздо глубже, уходя прямиком в наш кишечник. Разнообразное сообщество микробов, обитающих в нем, играет важнейшую роль в нашем общем здоровье, помогая иммунной системе и в даже регулировании стресса. Однако диета, в которой преобладает нездоровая пища, лишает этот микробный мегаполис разнообразия и жизненной силы, оставляя наш организм в подорванном состоянии, уязвимом для множества проблем одновременно с физическим и психическим здоровьем.

Последствия этих выводов выходят далеко за рамки индивидуальных проблем со здоровьем и затрагивают общественные и медицинские системы в целом. Этот растущий массив доказательств подчеркивает настоятельную необходимость разработки диетических рекомендаций, которые предполагают целостный подход, учитывающий глубокое влияние того, что мы едим, на наше психическое и эмоциональное состояние. Пока исследователи продолжают распутывать сложную паутину взаимодействий между питанием, здоровьем кишечника и работой мозга, есть надежда, что эти знания проложат путь к принятию мер и политики, способствующих формированию более здоровых привычек питания в обществе, снижая риск развития того, что вскоре может быть официально признано "расстройством, связанным с употреблением ультрапроцессированной пищи".

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.