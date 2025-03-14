Допомогли 75 відсоткам опитаних: учені з'ясували, наскільки ефективні препарати від депресії

Сучасний світ, сповнений стресу і різких змін, чинить важкий вплив на нашу психіку. Нещодавно вчені вирішили точно дізнатися, наскільки ефективним виявилося її лікування у тих, хто вирішив вдатися до медичних препаратів.

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У сфері лікування психічних захворювань розуміння ефективності лікарських препаратів має першорядне значення. Нещодавнє дослідження Інституту психіатрії, психології та нейронаук (IoPPN) при Королівському коледжі Лондона пролило світло на реальну ефективність селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), часто призначуваного класу антидепресантів, пише King's College London.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Psychological Medicine, було проаналізовано дані з Біобанку Великої Британії, що включають відповіді 19 516 осіб, які приймали СІЗЗС, такі як циталопрам, флуоксетин, пароксетин або сертралін, протягом щонайменше двох тижнів. Учасників запитували, чи допомагають ці препарати "почуватися краще", варіанти відповідей варіювалися від "так, хоча б трохи" до "ні". За підсумками анкетування, 74,9% опитаних відповіли, що СІЗЗС були корисними, тоді як 18,8% не знайшли їх корисними.

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У дослідженні також розглядалися чинники, що впливають на це сприйняття. З'ясувалося, що похилий вік, чоловіча стать, нижчий дохід сім'ї, вживання алкоголю або заборонених препаратів пов'язані з вищою ймовірністю сприйняття СІЗЗС як неефективних. Крім того, люди, чиї депресивні епізоди тривали понад два роки, або ті, хто мав вищу генетичну схильність до депресії, рідше відзначали позитивний ефект від цих ліків.

Це дослідження підкреслює важливість оцінки ефективності лікування за відгуками пацієнтів для його своєчасного коригування. Доктор Мішель Камп, перший автор дослідження, підкреслила, що, хоча клінічні випробування часто фокусуються на оцінках лікарів, думка пацієнтів дає цінну інформацію про те, як антидепресанти діють на людину в повсякденних умовах.

З цього приводу вже давно з'явилися різні точки зору в науковому співтоваристві. Наприклад, професор Джоанна Монкріфф з Університетського коледжу Лондона кинула виклик традиційному розумінню антидепресантів. У своїй роботі, опублікованій 2022 року в журналі Molecular Psychiatry, вона стверджувала, що не існує конкретних доказів, що пов'язують низький рівень серотоніну з депресією, і ставила під сумнів фундаментальну основу для призначення СІЗЗС.

Монкріфф виступає за альтернативні методи лікування, як-от психотерапія і зміна способу життя, наголошуючи на необхідності цілісного підходу до психічного здоров'я, що не спирається на одні лише медикаменти.

Ці протилежні точки зору підкреслюють складність лікування депресії та необхідність індивідуального підходу. У той час як багато людей знаходять полегшення за допомогою СІЗЗС, іншим можуть знадобитися інші стратегії. Дослідження, що тривають, і відкритий діалог між пацієнтами та медичними працівниками мають вирішальне значення для прийняття рішень про лікування.

Явним прикладом впливу ліків на нас є значне зростання споживання антидепресантів за останні роки. Лише в Англії ще 2023 року ці препарати були призначені 8,7 мільйонам осіб, що було на 16% більше, ніж за попередні п'ять років. Ця тенденція підкреслює важливість розуміння як переваг, так і недоліків такого лікування.

Хоча СІЗЗС показали свою ефективність для значної частини опитаних користувачів, індивідуальний досвід завжди буде варіюватися. Визнання різних чинників, що впливають на результати лікування, може призвести до розроблення більш індивідуальних та ефективних підходів до лікування складних психологічних проблем, включно з депресією.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.