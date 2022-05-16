Вывести на чистую воду. Ученые назвали самый действенный способ разоблачить лжеца

Правда и ложь могут звучать одинаково правдоподобно, пока у лжецов есть возможность обдумать то, что они хотят сказать, поэтому важно ограничить эту возможность.

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Согласно новому исследованию ученых, лучший способ определить, когда человек лжет — попытаться его отвлечь, пишет Science Alert.

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Как утверждают эксперты, дополнительные когнитивные усилия, необходимые для того, чтобы придумывать ложь и в то же время думать над второстепенной информацией, сбивают лжеца с толку.

Однако здесь есть один важный момент, второстепенная информация должна быть важной для лжеца, чтобы он вам поверил и отвлекся от своей лжи.

"Наше исследование показало, что правда и ложь могут звучать одинаково правдоподобно, пока у лжецов есть возможность подумать над тем, что сказать. Однако если ограничить эту возможность, времени над тем, чтобы обдумать ложь станет меньше", — рассказал психолог Алдерт Вридж из Портсмутского университета в Великобритании.

[ + – ] В ходе исследования приняли участие 164 добровольца

Тем не менее специалисты подчеркивают, что это пока не надежная система, и что требуются дальнейшие исследования, чтобы полностью понять, как многозадачность мешает лжецам.

Суть эксперимента

В ходе исследования приняли участие 164 добровольца. Сначала ученые провели собеседования, в ходе которых участники рассказывали о своих взглядах на социальные вопросы. Затем специалисты сформировали две группы: одни участники должны были говорить правду о своих взглядах, а другие — лгать.

Позже эти две группы разделили уже на три. Первой группе дали второе задание и отметили, что оно очень важное для прохождения следующего собеседования. Второй тоже дали второе задание, однако им не сказали о важности задания. Третьей же не дали никакого другого задания.

Суть второго задания заключалось в том, чтобы запомнить и записать 7-значный регистрационный номер, который ранее был показан каждому участнику.

[ + – ] Для того, чтобы как можно лучше распознать лжеца команда предлагает, чтобы второстепенная информация была или очень важной, или прям необходимой

В конце каждого собеседования интервьюер оценивал услышанное от участника, включая правдоподобность того, что он говорил.

"Наиболее очевидные различия между говорящими правду и лжецами заключались в таких аспектах, как правдоподобие, непосредственность, скорость ответов и открытость", — подчеркнули эксперты.

Создавать ложь — значит придумывать и додумывать детали, стараясь при этом сделать так, чтобы ложь звучала как можно правдивее. Все это требует много сил и энергии.

Для того, чтобы как можно лучше распознать лжеца команда предлагает, чтобы второстепенная информация была или очень важной, или даже необходимой.

Конечно, всегда будет существовать множество других факторов, которые необходимо учитывать, и не в последнюю очередь то, что некоторые люди умеют лгать гораздо лучше, чем другие. Тем не менее, этот новый способ выявить ложь, не требует сильных усилий и вы даже можете опробовать его сами.