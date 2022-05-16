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Вывести на чистую воду. Ученые назвали самый действенный способ разоблачить лжеца

Юлия Чайка
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мужчина, второе лицо, улыбка, фото

Правда и ложь могут звучать одинаково правдоподобно, пока у лжецов есть возможность обдумать то, что они хотят сказать, поэтому важно ограничить эту возможность.

Согласно новому исследованию ученых, лучший способ определить, когда человек лжет — попытаться его отвлечь, пишет Science Alert.

Как утверждают эксперты, дополнительные когнитивные усилия, необходимые для того, чтобы придумывать ложь и в то же время думать над второстепенной информацией, сбивают лжеца с толку.

Однако здесь есть один важный момент, второстепенная информация должна быть важной для лжеца, чтобы он вам поверил и отвлекся от своей лжи.

"Наше исследование показало, что правда и ложь могут звучать одинаково правдоподобно, пока у лжецов есть возможность подумать над тем, что сказать. Однако если ограничить эту возможность, времени над тем, чтобы обдумать ложь станет меньше", — рассказал психолог Алдерт Вридж из Портсмутского университета в Великобритании.

мужчина, длинный нос, фото
В ходе исследования приняли участие 164 добровольца

Тем не менее специалисты подчеркивают, что это пока не надежная система, и что требуются дальнейшие исследования, чтобы полностью понять, как многозадачность мешает лжецам.

Суть эксперимента

В ходе исследования приняли участие 164 добровольца. Сначала ученые провели собеседования, в ходе которых участники рассказывали о своих взглядах на социальные вопросы. Затем специалисты сформировали две группы: одни участники должны были говорить правду о своих взглядах, а другие — лгать.

Позже эти две группы разделили уже на три. Первой группе дали второе задание и отметили, что оно очень важное для прохождения следующего собеседования. Второй тоже дали второе задание, однако им не сказали о важности задания. Третьей же не дали никакого другого задания.

Суть второго задания заключалось в том, чтобы запомнить и записать 7-значный регистрационный номер, который ранее был показан каждому участнику.

мальчики, скрещенные пальцы, фото
Для того, чтобы как можно лучше распознать лжеца команда предлагает, чтобы второстепенная информация была или очень важной, или прям необходимой

В конце каждого собеседования интервьюер оценивал услышанное от участника, включая правдоподобность того, что он говорил.

"Наиболее очевидные различия между говорящими правду и лжецами заключались в таких аспектах, как правдоподобие, непосредственность, скорость ответов и открытость", — подчеркнули эксперты.

Создавать ложь — значит придумывать и додумывать детали, стараясь при этом сделать так, чтобы ложь звучала как можно правдивее. Все это требует много сил и энергии.

Для того, чтобы как можно лучше распознать лжеца команда предлагает, чтобы второстепенная информация была или очень важной, или даже необходимой.

Конечно, всегда будет существовать множество других факторов, которые необходимо учитывать, и не в последнюю очередь то, что некоторые люди умеют лгать гораздо лучше, чем другие. Тем не менее, этот новый способ выявить ложь, не требует сильных усилий и вы даже можете опробовать его сами.