Вивести на чисту воду. Вчені назвали найдієвіший спосіб викрити брехуна

Правда і брехня можуть звучати однаково правдоподібно, поки у брехунів є можливість обдумати те, що вони хочуть сказати, тому важливо обмежити цю можливість.

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Згідно з новим дослідженням вчених, найкращий спосіб визначити, коли людина бреше — спробувати її відволікти, пише Science Alert.

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Як стверджують експерти, додаткові когнітивні зусилля, необхідні для того, щоб вигадувати брехню і водночас думати над другорядною інформацією, збивають брехуна з пантелику.

Однак тут є один важливий момент, другорядна інформація має бути важливою для брехуна, щоб він вам повірив і відволікся від своєї брехні.

"Наше дослідження показало, що правда і брехня можуть звучати однаково правдоподібно, поки у брехунів є можливість подумати над тим, що сказати. Проте якщо обмежити цю можливість, часу над тим, щоб обдумати брехню стане менше", — розповів психолог Алдерт Врідж із Портсмутського університету у Великій Британії.

[ + – ] Під час дослідження взяли участь 164 добровольці

А проте, фахівці наголошують, що це поки не надійна система, і що потрібні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти, як багатозадачність заважає брехунам.

Суть експерименту

Під час дослідження взяли участь 164 добровольці. Спочатку вчені провели співбесіди, під час яких учасники розповідали про свої погляди на соціальні питання. Потім фахівці сформували дві групи: одні учасники мали говорити правду про свої погляди, а інші — брехати.

Пізніше ці дві групи розділили вже на три. Першій групі дали друге завдання та зазначили, що воно дуже важливе для проходження наступної співбесіди. Другій теж дали друге завдання, проте їм не сказали про важливість завдання. Третій же не дали жодного іншого завдання.

Суть другого завдання полягала в тому, щоб запам'ятати та записати 7-значний реєстраційний номер, який раніше показали кожному учаснику.

[ + – ] Для того, щоб якнайкраще розпізнати брехуна команда пропонує, щоб другорядна інформація була або дуже важливою, або необхідною

Наприкінці кожної співбесіди інтерв'юер оцінював почуте від учасника, включаючи ймовірність того, що він говорив.

"Найочевидніші відмінності між правдомовцями й брехунами полягали в таких аспектах, як правдоподібність, безпосередність, швидкість відповідей і відкритість", — наголосили експерти.

Створювати брехню — значить вигадувати й додумувати деталі, намагаючись водночас зробити так, щоб брехня звучала якнайправдивіше. Все це вимагає багато сил та енергії.

Для того, щоб якнайкраще розпізнати брехуна команда пропонує, щоб другорядна інформація була або дуже важливою, або навіть необхідною.

Звичайно, завжди існуватиме безліч інших факторів, які необхідно враховувати, і не в останню чергу те, що деякі люди вміють брехати набагато краще, ніж інші. А проте, цей новий спосіб виявити брехню, не вимагає сильних зусиль, і ви навіть можете випробувати його самі.