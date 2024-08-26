Їх видають звичайні слова: вчені розповіли про очевидні ознаки психопатії у людей

Психопати є досить небезпечними людьми, які вміють легко ховатися в суспільстві до моменту, коли стане занадто пізно. Однак вчені, в спробах легшого виведення подібних людей на чисту воду, вивчили їхні звички і виділили основні червоні прапори.

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Дослідження вже не вперше показують, що психопати демонструють особливі мовні особливості порівняно з іншими людьми, особливо у використанні слів, пов'язаних з основними людськими потребами і бажаннями. Про те, як буденні слова, які багато хто з нас використовує в побуті, можуть стати червоними прапорцями, що виявляють психопатів, пише PsyBlog.

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Дослідження, опубліковане в журналі Legal and Criminological Psychology, проведене на 14 психопатичних убивцях у канадських в'язницях порівняно з 38 непсихопатичними убивцями, показало, що саме психопати використовують слова, пов'язані з їжею, грошима та сексом удвічі частіше. Крім того, вчені з'ясували, що психопати уникають слів, пов'язаних із сім'єю, релігією та соціальними зв'язками, що відображає їхній надмірний егоїзм, емоційну відстороненість і відсутність емпатії.

Дослідження, проведене під керівництвом професора Джеффа Генкока, директора-засновника Стенфордської лабораторії соціальних медіа, наголошує, що психопати також демонструють унікальні особливості мовлення, як-от часте використання пояснювальних сполучників "бо", "тому що", "тому що" та "тому" під час обговорення своїх злочинів. Це може вказувати на їхню схильність до раціоналізації або виправдання своїх дій.

Крім того, дослідження показало, що психопати зазвичай менш побіжно викладають свої думки, можливо, тому, що вони намагаються ретельно контролювати виклад своїх історій, щоб постати в більш позитивному світлі. Наслідки цього дослідження виходять за рамки академічного інтересу, пропонуючи потенційні інструменти для кращого розуміння і, можливо, ідентифікації психопатичної поведінки за допомогою аналізу мови.

Оскільки психопати часто створюють значні проблеми в соціальних та юридичних контекстах через свою маніпулятивну та брехливу поведінку, ці висновки можуть допомогти в розробці складніших психологічних оцінок та втручань, вважають автори дослідження. Свого часу дослідження Американської психологічної асоціації також показало, що психопатія пов'язана з певним неврологічним складом, особливо в ділянках мозку, відповідальних за обробку емоцій. Ця неврологічна основа, ймовірно, сприяє спостережуваним лінгвістичним закономірностям, оскільки психопати опрацьовують емоційну та соціальну інформацію інакше, ніж інші люди.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися як розпізнати незвично розумних людей . Існує думка, що розумних людей можна розрізнити з першого ж погляду, але вчені пішли далі і вирішили виділити чіткі риси характеру, які притаманні власникам підвищеного інтелекту.

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