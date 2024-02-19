Унікальна риса характеру: вчені дізналися як розпізнати незвично розумних людей

Існує думка, що розумних людей можна розрізнити з першого ж погляду, але вчені пішли далі і вирішили виокремити чіткі риси характеру, які притаманні власникам підвищеного інтелекту.

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Коли в житті перед людьми постає якесь складне завдання, вони діляться на дві групи. У той час як перша не може подолати його, друга з легкістю справляється з ним і продовжує рух уперед. За такою здатністю стоїть підвищений інтелект і є певна риса, яка, судячи з усього, виділяє її володарів з-поміж інших людей. Нове дослідження, проведене у Швеції, проливає світло на те, що може ховатися за великими інтелектуальними здібностями, і справа тут зовсім не в тому, що хтось сильніше за інших зубрив підручники, пише PsyBlog.

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Під час дослідження вченими було зроблено важливе спостереження про сумлінність — якість, яка означає старанність, організованість і надійність, та її зв'язок з інтелектом. Виявляється, для дівчат сумлінність йде пліч-о-пліч із високим IQ. Таким чином, учені дійшли висновку, що дівчата, які частіше наводять лад у своїх кімнатах, планують наперед і дотримуються своїх цілей, також схильні до вищих показників інтелекту.

А от із хлопцями все інакше. Так, представники чоловічої статі, які схильні бути трохи більш розслабленими або навіть недбалими, насправді можуть мати вищий IQ. Така контрастність у рисах характеру та показниках інтелекту трохи спантеличила вчених. Дослідження показало, що для хлопців відсутність турботи про також дрібниці може корелювати з вищим рівнем інтелекту. Це не означає, що неорганізованість — ознака геніальності, але показує цікаву різницю в тому, як різні риси характеру пов'язані з інтелектом у протилежних статей.

Але вчені вирішили копнути глибше, і виявили ще одну рису особистості, що впливає на шкільні оцінки, і це аж ніяк не старанність у виконанні домашньої роботи. Цією рисою стала інтроверсія. Так, учені з'ясували, що незалежно від того, хлопець ви чи дівчина, якщо ви надаєте перевагу тихому вечору з книжкою перед галасливою вечіркою, ви, напевно, опинитеся серед найкращих учнів класу. Дослідження показало, що інтроверт, який часто менше відволікається і більше зосереджується, часто може стати володарем високих оцінок.

Але справа тут не тільки в характері. Дослідження також вказує на роль страху в успішності. З'ясувалося, що студенти, які схильні більше хвилюватися, що характерно для невротиків, насправді показують вищі результати в навчанні. Схоже, що легке занепокоєння може мотивувати нас докладати більше зусиль, хоча це не найздоровіша довгострокова стратегія як для навчання, так і для психічного благополуччя.

Провідна дослідниця, Піа Розандер, зазначає, що шведська шкільна система, схильна заохочувати тих, хто сумлінний і, можливо, трохи боїться, можливо, надає багатьом учням ведмежу послугу. Вона особливо сувора до учнів, які від природи цікаві, але не підходять під визначення "високоорганізовані" або "ведені страхом". На її думку, така система може не сприяти розвитку глибокого допитливого навчання, яке має вирішальне значення для інтелектуального розвитку підлітків.

Дослідження, під час якого 200 учнів вступали до середньої школи і перебували під наглядом учених протягом трьох років, дало змогу виявити деякі корисні факти. Наприклад, було зазначено, що якщо дівчатка, які прагнуть догодити, зазвичай отримують кращі оцінки, то хлопчики, які компенсують низький IQ більшою сумлінністю, можуть бути не настільки допитливими. Цікавість необхідна для навчання, і це свідчить про те, що школам, можливо, варто переосмислити те, як вони заохочують і винагороджують різні типи учнів, щоб простіше пробуджувати в людях бажання вчитися чогось нового.

Одним із ключових висновків із роботи Розандер є заклик до більш індивідуального підходу в освіті. Визнаючи, що учні володіють різними особистісними якостями і як сильними, так і слабкими сторонами, система освіти має адаптуватися, щоб ефективно підтримувати кожного учня. Це може означати пошук нових способів залучення неуспішних або тих, хто блищить знаннями поза межами традиційних академічних рамок.

Головне пам'ятати, що неважливо, сумлінна ви людина чи допитлива — для вас знайдеться місце, де ви зможете досягти успіху в сучасному світі. Завдання ж педагогів — зробити навчальне середовище таким самим сприятливим та ефективним для одного типу, як і для іншого, наголошують науковці.

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