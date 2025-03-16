Мислять не так як усі: вчені виявили унікальну особливість інтелектуальних людей

У людському пізнанні інтелект і раціональне мислення часто розглядаються як різні виконавці. Однак недавнє дослідження близнюків дає змогу припустити, що ці два поняття можуть бути більш взаємопов'язаними, ніж вважалося раніше.

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Вивчаючи однояйцевих і різнояйцевих близнюків, у новому дослідженні вчені прагнули виявити генетичні основи інтелекту і раціональності. Учасники проходили тести, що вимірюють загальні когнітивні здібності, як-от словниковий запас і числові міркування, а також здатність до раціонального ухвалення рішень. Останнє оцінювали за допомогою тесту "Когнітивне міркування", який є завданням, що часто викликає інтуїтивні, але неправильні відповіді, що змушує людей проявляти більш глибоке аналітичне мислення, пише PsyPost.

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Результати дослідження засвідчили, що і інтелект, і раціональне ухвалення рішень значною мірою залежать від генетичних факторів. Професор Тімоті Бейтс з Единбурзького університету вивчив цей взаємозв'язок, проаналізувавши дані Брісбенського дослідження близнюків-підлітків. Примітно, що дослідження не виявило окремого фактора, що враховує раціональне мислення крім загального інтелекту. Це означає, що когнітивні здібності, які визначають словниковий запас і здатність до розв'язання головоломок, також лежать в основі прийняття раціональних рішень. По суті, схильність до логічного вибору тісно пов'язана із загальними когнітивними здібностями людини.

Ці дані спростовують уявлення про те, що раціональність — це окремий набір навичок, і припускають, що ірраціональні рішення можуть відображати низький рівень загального інтелекту. Така точка зору узгоджується з ідеєю про те, що здатність скасовувати інтуїтивні, але неправильні відповіді вимагає значних когнітивних ресурсів.

Хоча методологія дослідження посилює його висновки, у ньому визнаються й обмеження. Використовувана міра раціонального мислення може не охоплювати всіх аспектів ухвалення рішень у реальному житті. Майбутні дослідження можуть розширити ці висновки, вивчивши, як інтелект і раціональність взаємодіють у різних культурах і на різних етапах розвитку.

Важливий аспект цього дослідження, опублікованого в журналі Intelligence, це його потенційні наслідки для розуміння людської поведінки. Якщо раціональне мислення справді є одним з аспектів загального інтелекту, то підвищення когнітивних здібностей може призвести до ухвалення більш логічних рішень у повсякденному житті.

У підсумку це дослідження усуває розрив між інтелектом і раціональністю, припускаючи, що наша здатність до прийняття логічних рішень глибоко вкорінена в наших загальних когнітивних здібностях.

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