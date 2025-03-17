"Під душ без роздумів": вчені відкрили геніальний спосіб схуднення, не виходячи з ванни

Одна проста зміна може допомогти спалити від 100 до 300 калорій. Вчені переконують, що прийняття гарячої ванни або душу може спалити стільки ж калорій, скільки і заняття спортом.

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Вчені відкрили геніальний спосіб схуднути, не виходячи з ванни та приймаючи душ певної температури протягом визначеного періоду часу. Про це пише Daily Star.

Дослідження виявило, що люди, які протягом години валялися у гарячій воді при температурі 40°C (104°F), спалювали близько 140 калорій. Щоб досягти таких же результатів за допомогою тренування, потрібно пів години прогулятися, 20 хвилин поплавати або 15 хвилин побігати чи поїздити на велосипеді.

Водночас 15-хвилинний душ при тій же температурі може спалити понад 300 калорій, що дорівнює великому хот-догу або великій шоколадній плитці. У спортзалі еквівалентом буде три чверті години з обручем або 40 виснажливих хвилин на спінінгу чи гребному тренажері.

Люди, які намагаються боротись із зайвою вагою, можуть позбутися калорій, якщо прийматимуть холодний душ при температурі нижче 15°C (59°F).

Дослідження проводилось університетом Лафборо у Великій Британії.

У звіті йдеться про те, що вплив гарячої води змушує організм працювати активніше, щоб регулювати її температуру, а це, своєю чергою, спалює калорії.

"Тим часом холодний душ може прискорити метаболізм, активізуючи бурий жир, тип жирової тканини, яка спалює енергію, щоб зігріти тіло", — зазначено у звіті дослідження.

Експерти також підрахували, що 15-хвилинний душ при оптимальній температурі може спалити від 100 до 353 калорій, залежно від індивідуального метаболізму та впливу води.

"Більшість людей заходять під душ без жодних роздумів. Але що, якщо ця щоденна звичка насправді може допомогти вам спалити сотні калорій?…Незалежно від того, чи використовуєте ви гарячий душ для посилення кровообігу, чи холодний для активізації метаболізму, ваша щоденна рутина може робити більше, ніж просто підтримувати вас у чистоті", — йдеться у матеріалі журналістів.

Нагадаємо, вчені знайшли безпечну альтернативу препаратам для схуднення.

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