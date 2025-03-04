Без медикаментів: жінка здивувала соцмережі своїм природним схудненням (відео)

Дівчина на ім'я Сара поділилася, що після втрати близької людини під час пандемії COVID-19 набрала майже 22,6 кг, знаходячи розраду в їжі. Однак пізніше вона зрозуміла, що зайва вага почала негативно впливати на її здоров'я.

Related video

24-річна Сара (@sarahlostweight) з Нью-Йорка (США) стала інтернет-сенсацією, поділившись своєю історією природного схуднення на 90 фунтів (понад 40 кг). Відео, в якому вона продемонструвала свою трансформацію з підписом "Коли у тебе гарне обличчя і ти втрачаєш вагу", набрало 2,4 мільйона переглядів і понад 104 тисячі лайків на TikTok.

Сара розповіла, що після смерті близького родича під час пандемії COVID-19 вона додала 50 фунтів (22,6 кг), втішаючи себе їжею. Однак згодом усвідомила, що вага починає негативно позначатися на її здоров'ї.

"Я не могла пройти й 20 хвилин без нестерпного болю в спині. Тоді я зрозуміла, що час діяти", — зізналася вона.

Почавши свій шлях рік тому з позначки у 234 фунти (106 кг), Сара змогла досягти ваги 140 фунтів (63,5 кг), дотримуючись простих, але ефективних методів. Вона встановила для себе обмежений час вживання їжі, починаючи із 7 вечора, а потім перейшла на переривчасте голодування, припиняючи їсти о 6 вечора і відновлюючи вживання їжі приблизно об 11 ранку. Додатково вона стежила за дефіцитом калорій.

Щоб зберігати мотивацію, Сара використовувала метод позитивного підкріплення: замість їжі вона заохочувала себе невеликими подарунками, наприклад, новою косметикою.

"Щотижня, дотримуючись дієти, я купувала собі блиск для губ, і це допомагало мені залишатися натхненною", — розповіла вона.

Історія дівчини привернула велику увагу в соцмережах. "Коли я опублікувала свою трансформацію, вона стала вірусною! Думаю, людей мотивувала моя подорож, бо не так багато молодих людей відкрито діляться своїми історіями схуднення", — каже Сара.

Вона також підкреслила, що скинула вагу природним шляхом, без використання популярних препаратів GLP-1, як-от Ozempic, Wegovy і Mounjaro, які широко застосовуються для схуднення.

"Я хочу довести, що природне схуднення все ще можливе", — впевнено заявила дівчина.

Згідно з даними Harvard Health, препарати GLP-1, спочатку розроблені для лікування діабету другого типу, допомагають контролювати рівень цукру в крові та знижують апетит, але можуть мати побічні ефекти, як-от нудота і проблеми з травленням.

У TikTok користувачі захопилися досягненнями Сари, залишаючи безліч захоплених коментарів:

"Ти була красивою і до, і після. Але ти молодець, дівчинка";

"Я теж скинула майже 100 фунтів — різниця величезна! Вітаю";

"Я так пишаюся тобою! Це велика робота і неймовірна мотивація. Ти, безумовно, стала щасливішою".

Сама Сара зізнається, що почувається зовсім іншою людиною і задоволена своїми результатами.

"Мої проблеми зі здоров'ям зникли, і мені набагато комфортніше у своєму тілі", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що без дорогих процедур зупинила старіння. Христина Любовна дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.

Також стало відомо, що чоловік з'їв 900 яєць за місяць. Джозеф Еверетт повністю змінив свій раціон, споживаючи приблизно 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту та фруктів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.