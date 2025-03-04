Без медикаментов: женщина потрясла соцсети своим естественным похудением (видео)

Девушка по имени Сара поделилась, что после утраты близкого человека во время пандемии COVID-19 набрала около 22,6 кг, находя утешение в еде. Однако позже она поняла, что лишний вес начал отрицательно влиять на ее здоровье.

Related video

24-летняя Сара (@sarahlostweight) из Нью-Йорка (США) стала интернет-сенсацией, поделившись своей историей естественного похудения на 90 фунтов (более 40 кг). Видео, в котором она продемонстрировала свою трансформацию с подписью "Когда у тебя красивое лицо и ты теряешь вес", набрало 2,4 миллиона просмотров и более 104 тысяч лайков на TikTok.

Сара рассказала, что после смерти близкого родственника во время пандемии COVID-19 она прибавила 50 фунтов (22,6 кг), утешая себя едой. Однако со временем осознала, что вес начинает негативно сказываться на ее здоровье.

"Я не могла пройти и 20 минут без мучительных болей в спине. Тогда я поняла, что пора действовать", — призналась она.

Начав свой путь год назад с отметки в 234 фунта (106 кг), Сара смогла достичь веса 140 фунтов (63,5 кг), следуя простым, но эффективным методам. Она установила для себя ограниченное время приема пищи, начиная с 7 вечера, а затем перешла на прерывистое голодание, прекращая есть в 6 вечера и возобновляя прием пищи около 11 утра. Дополнительно она следила за дефицитом калорий.

Чтобы сохранять мотивацию, Сара использовала метод положительного подкрепления: вместо еды она поощряла себя небольшими подарками, например, новой косметикой.

"Каждую неделю, придерживаясь диеты, я покупала себе блеск для губ, и это помогало мне оставаться воодушевленной", — рассказала она.

История девушки привлекла большое внимание в соцсетях. "Когда я опубликовала свою трансформацию, она стала вирусной! Думаю, людей мотивировало мое путешествие, потому что не так много молодых людей открыто делятся своими историями похудения", — говорит Сара.

Она также подчеркнула, что сбросила вес естественным путем, без использования популярных препаратов GLP-1, таких как Ozempic, Wegovy и Mounjaro, которые широко применяются для похудения.

"Я хочу доказать, что естественное похудение все еще возможно", — уверенно заявила девушка.

Согласно данным Harvard Health, препараты GLP-1, изначально разработанные для лечения диабета второго типа, помогают контролировать уровень сахара в крови и снижают аппетит, но могут иметь побочные эффекты, такие как тошнота и проблемы с пищеварением.

В TikTok пользователи восхитились достижениями Сары, оставляя множество восторженных комментариев:

"Ты была красивой и до, и после. Но ты молодец, девочка";

"Я тоже сбросила почти 100 фунтов — разница огромная! Поздравляю";

"Я так горжусь тобой! Это большая работа и невероятная мотивация. Ты определенно стала счастливее".

Сама Сара признается, что чувствует себя совершенно другим человеком и довольна своими результатами.

"Мои проблемы со здоровьем исчезли, и мне намного комфортнее в своем теле", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение. Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

Также стало известно, что мужчина съел 900 яиц за месяц. Джозеф Эверетт полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта и фруктов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.