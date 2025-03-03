Схуднення для чоловіків: 80 футболістів із надмірною вагою скинули майже пів тонни за рік
Журналісти пояснили, що ця ініціатива була спрямована на ту категорію чоловіків, які розчаровані тим, що клуби для схуднення зосереджені на жінках.
Футбольний клуб міста Саттон у Великій Британії допоміг 80 своїм гравцям із зайвою вагою скинути понад 453 кілограми (1000 фунтів) протягом 2024 року. Про це пише Daily Star.
"Група з 80 футболістів із зайвою вагою скинула майже пів тонни за рік", — йдеться у повідомленні.
Це стало частиною національної ініціативи, спрямованої на допомогу чоловікам, розчарованим тим, що клуби для схуднення зосереджені на жінках.
План схуднення для чоловіків передбачає зважування гравців перед 30-хвилинною грою у футбол шість на шість з нарахуванням гольових бонусів командам залежно від їхньої втрати ваги.
Загальна втрата ваги команди та результати матчів також впливають на її позицію в турнірній таблиці.
Зокрема, 27-річний Том Грандон із Саттона втратив майже чотирнадцять кілограмів, виступаючи за місцеву команду.
"Я пробував ходити до спортзалу, але це викликало у мене багато занепокоєння. Найбільше мені подобається в програмі те, що кожна людина, яка реєструється, робить це з тієї ж причини, що і я, а саме, щоб змінитися. Немає ніякої стигми, пов'язаної з тим, заради чого ми тут, всі підтримують один одного, і ми використовуємо один одного для підтримки, коли ми дійсно потребуємо її найбільше", — пояснив Грандон.
Ініціатива об'єднує 150 футбольних клубів MAN v FAT по всій Великобританії, які також пропонують рецепти здорового харчування та поради щодо загальної фізичної підготовки.
Нагадаємо, у Британії солдатам масово виписують препарати для схуднення.
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