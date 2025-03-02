Для знищення "шахедів": Британія передасть Україні 5000 ракет для ППО та перехоплювачі (фото)

В українському оборонному відомстві зазначили, що ракети LMM є високоточними перехоплювачами, які ефективно знищують ударні дрони Shahed та чудово себе зарекомендували протягом 2022-2024 років.

Related video

Міністерство оборони України повідомило, що Велика Британія надасть п'ять тисяч ракет LMM-RapidRanger для посилення протиповітряної оборони України. Про це йдеться в заяві українського оборонного відомства.

За словами українського міністра оборони Рустема Умєрова, в рамках цієї ініціативи Київ отримає 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та пускові установки до них. В Міноборони відзначили, що LMM — це високоточні ракети-інтерсептори, які ефективно знищують дрони Shahed, які довели свою ефективність протягом трьох років повномасштабного вторгнення РФ.

"Ця угода – одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму 1.6 млрд фунтів спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року. Він фінансується коштом кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance (UKEF)", — сказав Умєров.

Глава українського Міноборони зазначив, що реалізація цього проєкту буде здійснюватися в кооперації з британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії. Також угода передбачає не тільки поставку озброєння, але й локалізацію виробництва та передачу технологій, що "посилить нашу стратегічну незалежність у сфері ППО".

Високоточні ракети-перехоплювачі LMM — що відомо про них

Ракета цього класу має вагу 13 кг з бойовою частиною до 3 кг, її довжина складає 1,3 метра, а діаметр — 76 мм. Цей перехоплювач може використовувати різні режими наведення на ціль — від лазера та напівактивного лазера до інфрачервоного випромінювання.

Характеристики ракети LMM (фото: Міноборони Британії)

Згідно з заявленими характеристиками, LMM здатна розвивати швидкість до 1,5 Маха, а дальність ураження складає близько 8 км.

Раніше повідомлялося, що Україна та Британія підписали угоду про позику. В українському Мінфіні повідомили, що надані кошти є частиною програми ERA, які будуть обслуговуватися і сплачуватися коштом прибутку від заморожених російських активів.

Згодом стало відомо, що британський прем'єр Стармер оголосив про передачу 5 тис. ракет для посилення української ППО. За словами політика, що таке постачання буде життєво важливим для захисту критичної інфраструктури зараз і "посилить Україну в забезпеченні миру, коли настане час".