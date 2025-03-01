Після зустрічі Зеленського та Стармена: Україна та Британія підписали угоду про позику (фото)

В українському Мінфіні повідомили, що надані кошти є частиною програми ERA, які будуть обслуговуватися і сплачуватися коштом прибутку від заморожених російських активів.

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Україна та Велика Британія підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 3,2 млрд доларів) для оборони. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Як йдеться в повідомленні, угоду було підписано в режимі онлайн, яку зі сторони Великої Британії завізувала канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз, а з української — міністр фінансів Сергій Марченко. На заході були присутні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський.

Момент підписання угоди (фото: Мінфін України) Фото: Міністерство фінансів України

В Мінфіні додають, що згідно з умовами угоди про надзвичайну позику Велика Британія надає ще 2,6 млрд фунтів (близько $3,2 млрд) для підтримки обороноздатності України. Надані кошти є частиною програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), яка передбачає надання фінансування Україні терміном на 30 років, а обслуговуватися і гаситися кредит буде коштом прибутку від заморожених російських активів.

"Велика Британія продовжує стояти на захисті України. І сьогоднішня угода, яка сприяє посиленню обороноздатності України, є підтвердженням цього. Я вдячний Уряду Британії за цю підтримку та особисто Рейчел Рівз за значні зусилля, які сприяли цій Угоді", – наголосив Сергій Марченко.

В Мінфіні додали, що Україна вже отримала 1 млрд дол від США та 3 млрд євро від ЄС в рамках механізму ERA .

Раніiе повідомлялося, що президент Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Стармером. Президент України Володимир Зеленський прибув до резиденції прем'єра Великої Британії на Даунінг-стрит, 10. Наразі політики проводять офіційну зустріч.

Згодом стало відомо, що британський король Чарльз ІІІ зустрінеться із Зеленським раніше, ніж з прем'єром Кіром Стармером. Український президент у Лондоні проведе зустріч із Кіром Стармером, а також із британським монархом.