Президент Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Стармером (відео)

Президент України Володимир Зеленський прибув до резиденції прем'єра Великої Британії на Даунінг-стрит, 10. Наразі політики проводять офіційну зустріч.

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Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч у Лондоні до британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Про це повідомляє BBC.

Наразі політики зустрілися та потиснули руки перед камерами журналістів. На запитання журналістів до президента Зеленського, який в нього настрій, глава держави показав підійняв догори великий палець.

Далі політики проведуть запланований візит. Британські медіа повідомляють, що після зустрічі на Даунінг-стрит, 10, політики вийдуть зі зверненням до преси за результатами перемовин.

Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрінеться у Лондоні зі Стармером і відвідає саміт Європи. За даними ЗМІ, країни Балтії "дуже незадоволені", адже попри підтримку України не отримали запрошення на зустріч. Вже після обіду президент Володимир Зеленський має зустрітися з британським прем’єром.

Згодом стало відомо, що Путін радіє провалу перемовин Трампа та Зеленського, та боїться "пастки" від США. За інформацію ЗМІ, багато хто в оточенні Путіна не вірить в те, що відбувається між США та Україною, однак керівництво РФ "не до кінця розуміє стратегії Трампа й остерігається пасток".