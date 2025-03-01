Президент Зеленский встретился с премьером Великобритании Стармером (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию премьера Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Сейчас политики проводят официальную встречу.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу в Лондоне к британскому премьер-министру Киру Стармеру. Об этом сообщает BBC.

Сейчас политики встретились и пожали руки перед камерами журналистов. На вопрос журналистов к президенту Зеленскому, какое у него настроение, глава государства показал поднял вверх большой палец.

Далее политики проведут запланированный визит. Британские медиа сообщают, что после встречи на Даунинг-стрит, 10, политики выйдут с обращением к прессе по результатам переговоров.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретится в Лондоне со Стармером и посетит саммит Европы. По данным СМИ, страны Балтии "очень недовольны", ведь несмотря на поддержку Украины не получили приглашение на встречу. Уже после обеда президент Владимир Зеленский должен встретиться с британским премьером.

Впоследствии стало известно, что Путин радуется провалу переговоров Трампа и Зеленского, и боится "ловушки" от США. По информации СМИ, многие в окружении Путина не верят в то, что происходит между США и Украиной, однако руководство РФ "не до конца понимает стратегии Трампа и остерегается ловушек".