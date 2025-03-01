Зеленский встретится в Лондоне со Стармером и посетит саммит Европы: что известно (видео)

По данным СМИ, страны Балтии "очень недовольны", ведь несмотря на поддержку Украины не получили приглашение на встречу. Уже после обеда президент Владимир Зеленский должен встретиться с британским премьером.

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После эмоциональной встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский вылетел в Лондон. Его самолет уже сел в аэропорту Станстед. Об этом 1 марта сообщили в Sky News.

В СМИ со ссылкой на представителя передали, что уже сегодня во второй половине дня президент встретится с британским премьер-министром Киром Стармером. Отмечается, что встреча состоится "на Даунинг-стрит". Это — улица в центре Лондона, где размещены здания целого ряда государственных учреждений, в том числе резиденция премьера.

Уже 2 марта Стармер созывает на саммит европейских лидеров, чтобы обсудить мирные переговоры по Украине. Премьер-министр придерживается мнения, что к потенциальному соглашению должны быть привлечены США. Однако в издании отмечают, что спор в Белом доме "разбил надежды на единство" между Европой и Америкой.

Страны Балтии "очень недовольны" из-за саммита

В Sky News со ссылкой на неназванный европейский дипломатический источник передали, что на саммите должны присутствовать лидеры более 10 европейских стран. Однако страны Балтии "очень недовольны" тем, что их не пригласили.

Латвия, Литва и Эстония, по словам источника, исключены из переговоров об Украине и европейской безопасности в целом. Ожидается, что это "четко оценят" в России. Неназванный дипломат рассказал, что британский премьер будет иметь с лидерами стран Балтии телефонный разговор, но назвал это плохой заменой личного участия в саммите.

"Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров", — подчеркнул он.

В СМИ отметили, что три страны, несмотря на небольшие размеры, являются одними из самых сильных сторонников Украины, а их расходы на оборону НАТО в процентах от ВВП — одни из крупнейших. Они предоставляли украинским Силам обороны как оружие, так и финансовую поддержку, а также громче всех в Европе "бьют тревогу" относительно угрозы со стороны Кремля.

Сообщается, что в организации саммита помогала Франция. Темы на обсуждение включают помощь Украине и план по миротворческим силам для обеспечения прекращения огня, если будет достигнуто мирное соглашение. Среди приглашенных — лидеры Норвегии, Финляндии, Швеции и Польши.

Собеседник подчеркнул, что страны Балтии "имеют план", но приглашения все равно не получили.

"Все решения непосредственно влияют на нашу безопасность. Как очередной пакт о разделении Европы или восприятие нас как должное. Позорно", — добавил он.

Напомним, журналисты CNN поймали президента США Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса на лжи. Обвиненный в недостаточной благодарности лидер Украины Владимир Зеленский с каждым годом полномасштабной войны только чаще благодарил американцев за поддержку.

Политолог Олег Лесной в комментарии Фокусу рассказал о 5 последствиях публичного спора президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом.