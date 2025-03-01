За даними ЗМІ, країни Балтії "дуже незадоволені", адже попри підтримку України не отримали запрошення на зустріч. Вже після обіду президент Володимир Зеленський має зустрітися з британським прем’єром.

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Після емоційної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український лідер Володимир Зеленський вилетів до Лондона. Його літак вже сів в аеропорту Станстед. Про це 1 березня повідомили у Sky News.

У ЗМІ з посиланням на речника передали, що вже сьогодні у другій половині дня президент зустрінеться з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Зазначається, що зустріч відбудеться "на Даунінґ-стріт". Це — вулиця в центрі Лондона, де розміщені будівлі цілої низки державних установ, в тому числі резиденція прем’єра.

Вже 2 березня Стармер скликає на саміт європейських лідерів, щоб обговорити мирні переговори щодо України. Прем’єр-міністр дотримується думки, що до потенційної угоди мають бути залучені США. Однак у виданні зауважують, що суперечка в Білому домі "розбила надії на єдність" між Європою та Америкою.

Країни Балтії "дуже незадоволені" через саміт

У Sky News з посиланням на неназване європейське дипломатичне джерело передали, що на саміті мають бути присутні лідери понад 10 європейських країн. Однак країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що їх не запросили.

Латвія, Литва й Естонія, зі слів джерела, виключені з переговорів про Україну і європейську безпеку загалом. Очікується, що це "чітко оцінять" в Росії. Неназваний дипломат розповів, що британський прем’єр матиме з лідерами країн Балтії телефонну розмову, але назвав це поганою заміною особистої участі в саміті.

"Ми справді дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів", — підкреслив він.

У ЗМІ зауважили, що три країни попри невеликі розміри є одними з найсильніших прихильників України, а їхні витрати на оборону НАТО у відсотках від ВВП — одні з найбільших. Вони надавали українським Силам оборони як зброю, так і фінансову підтримку, а також найгучніше в Європі "б’ють тривогу" щодо загрози з боку Кремля.

Повідомляється, що в організації саміту допомагала Франція. Теми на обговорення включають допомогу Україні та план щодо миротворчих сил задля забезпечення припинення вогню, якщо буде досягнута мирна угода. Серед запрошених — лідери Норвегії, Фінляндії, Швеції та Польщі.

Співрозмовник підкреслив, що країни Балтії "мають план", але запрошення все одно не отримали.

"Усі рішення безпосередньо впливають на нашу безпеку. Як черговий пакт про розділення Європи або сприйняття нас як належне. Ганебно", — додав він.

Нагадаємо, журналісти CNN зловили президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джея Ді Венса на брехні. Звинувачений у недостатній вдячності лідер України Володимир Зеленський з кожним роком повномасштабної війни лише частіше дякував американцям за підтримку.

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