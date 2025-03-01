Прямує на саміт з лідерами Європи: Зеленський вилетів у Лондон (скриншоти)

Літак Володимира Зеленського має приземлитись о 14:42 за Києвом. На президента України "з нетерпінням чекає" британський прем’єр Кір Стармер.

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Літак президента України Володимира Зеленського вилетів у Лондон. Про це відомо з порталу для відстеження рейсів в режимі реального часу FlightAware.

Літак перебуває у повітрі вже приблизно 3,5 години й подолав лише половину відстані. Він вилетів о 5:53 за Києвом з Кемп-Спрінгса у штаті Меріленд. У столиці Великої Британії борт має сісти о 14:42 за Києвом.

Інформація про рейс Фото: Скриншот Літак на мапі світу Фото: Скриншот

У BBC 1 березня проінформували, що британський прем'єр-міністр Кір Стармер поспілкувався з Зеленським і президентом США Дональдом Трампа після їхньої емоційної зустрічі у Вашингтоні. Повідомляється, що Стармер зберігає "непохитну підтримку України".

2 березня у Великій Британії запланований саміт європейських лідерів. Головною темою обговорення буде припинення війни в Україні. Заплановано, що на зустрічі буде присутній Зеленський.

Прессекретар Стармера підкреслив, що прем’єр "з нетерпінням чекає на прийом" запрошених лідерів, в тому числі президента України.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський планував укласти угоду про корисні копалини. Після зустрічі з лідером США Дональдом Трампом за зачиненими дверима журналістам дозволили поставити кілька запитань. Після слів Зеленського про те, що Кремль раніше порушував домовленості, тому Україні потрібні гарантії безпеки, почалася суперечка. Після десятихвилинної сварки політики знову пройшли всередину Білого дому, невдовзі Зеленський поїхав, а спільну пресконференцію скасували.

За даними ЗМІ, одним з факторів, який "дратував" Трампа, був одяг Зеленського. Лідера США нібито розлютило, що президент України приїхав до нього не у костюмі, а в одязі військового стилю.