После встречи Зеленского и Стармена: Украина и Британия подписали соглашение о займе (фото)

В украинском Минфине сообщили, что предоставленные средства являются частью программы ERA, которые будут обслуживаться и выплачиваться за счет прибыли от замороженных российских активов.

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Украина и Великобритания подписали Соглашение о чрезвычайном займе Украине в 2,6 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 3,2 млрд долларов) для обороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как говорится в сообщении, соглашение было подписано в режиме онлайн, которое со стороны Великобритании завизировала канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз, а с украинской — министр финансов Сергей Марченко. На мероприятии присутствовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский.

Момент подписания соглашения (фото: Минфин Украины) Фото: Министерство финансов Украины

В Минфине добавляют, что согласно условиям соглашения о чрезвычайном займе Великобритания предоставляет еще 2,6 млрд фунтов (около $3,2 млрд) для поддержки обороноспособности Украины. Предоставленные средства являются частью программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), которая предусматривает предоставление финансирования Украине сроком на 30 лет, а обслуживаться и гаситься кредит будет за счет прибыли от замороженных российских активов.

"Великобритания продолжает стоять на защите Украины. И сегодняшнее соглашение, которое способствует усилению обороноспособности Украины, является подтверждением этого. Я благодарен Правительству Великобритании за эту поддержку и лично Рэйчел Ривз за значительные усилия, которые способствовали этому Соглашению", — подчеркнул Сергей Марченко.

В Минфине добавили, что Украина уже получила 1 млрд долл от США и 3 млрд евро от ЕС в рамках механизма ERA.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский встретился с премьером Великобритании Стармером. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию премьера Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Сейчас политики проводят официальную встречу.

Впоследствии стало известно, что британский король Чарльз III встретится с Зеленским раньше, чем с премьером Киром Стармером. Украинский президент в Лондоне проведет встречу с Киром Стармером, а также с британским монархом.