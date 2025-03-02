Для уничтожения "шахедов": Британия передаст Украине 5000 ракет для ПВО и перехватчики (фото)

В украинском оборонном ведомстве отметили, что ракеты LMM являются высокоточными перехватчиками, которые эффективно уничтожают ударные дроны Shahed и прекрасно себя зарекомендовали в течение 2022-2024 годов.

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Министерство обороны Украины сообщило, что Великобритания предоставит пять тысяч ракет LMM-RapidRanger для усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом говорится в заявлении украинского оборонного ведомства.

По словам украинского министра обороны Рустема Умерова, в рамках этой инициативы Киев получит 5 000 ракет-перехватчиков LMM (Lightweight Multirole Missile) и пусковые установки к ним. В Минобороны отметили, что LMM — это высокоточные ракеты-интерсепторы, которые эффективно уничтожают дроны Shahed, и которые доказали свою эффективность в течение трех лет полномасштабного вторжения РФ.

"Это соглашение — одно из крупнейших в истории Украины в сфере безопасности и обороны. Проект на сумму 1.6 млрд фунтов направлен на укрепление украинской ПВО до 2030 года. Он финансируется за счет кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance (UKEF)", — сказал Умеров.

Глава украинского Минобороны отметил, что реализация этого проекта будет осуществляться в кооперации с британской компанией Thales, украинскими предприятиями и правительством Великобритании. Также соглашение предусматривает не только поставку вооружения, но и локализацию производства и передачу технологий, что "усилит нашу стратегическую независимость в сфере ПВО".

Высокоточные ракеты-перехватчики LMM — что известно о них

Ракета этого класса имеет вес 13 кг с боевой частью до 3 кг, ее длина составляет 1,3 метра, а диаметр — 76 мм. Этот перехватчик может использовать различные режимы наведения на цель — от лазера и полуактивного лазера до инфракрасного излучения.

Характеристики ракеты LMM (фото: Минобороны Британии)

Согласно заявленным характеристикам, LMM способна развивать скорость до 1,5 Маха, а дальность поражения составляет около 8 км.

Ранее сообщалось, что Украина и Великобритания подписали соглашение о займе. В украинском Минфине сообщили, что предоставленные средства являются частью программы ERA, которые будут обслуживаться и выплачиваться за счет прибыли от замороженных российских активов.

Впоследствии стало известно, что британский премьер Стармер объявил о передаче 5 тыс. ракет для усиления украинской ПВО. По словам политика, что такая поставка будет жизненно важной для защиты критической инфраструктуры сейчас и "усилит Украину в обеспечении мира, когда наступит время".